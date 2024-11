Serrano denuncia “un agujero de 11 millones de euros” en la EMV

El senado y diputado popular Alfonso Serrano ha criticado junto a Janette Novo «la crítica situación de iliquidez” de la empresa pública.

El secretario general del PP de Madrid, senador y diputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha visitado Rivas Vaciamadrid junto a la portavoz ripense, Janette Novo. El objetivo del encuentro ha sido analizar “la crítica situación de iliquidez que está viviendo la Empresa Municipal de la Vivienda”.

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid, ha hecho pública su preocupación por la delicada situación financiera en la que se encuentra la EMV, 100% pública.

El PP ha informado de que el próximo pleno debatirá una ampliación de capital de la EMV por importe de 2.000.000 de euro. Señala que la justificación dada por el gobierno local es “el correcto cumplimiento de los fines de la empresa y el impulso de actuaciones en el parque público de viviendas y en nuevas promociones”. El PP considera que esta ampliación de capital “es una solución in extremis ante la crítica situación económica que atraviesa la EMV”.

Deudas con acreedores

Según el partido encabezado por Novo, la empresa pública acumula deudas con varios acreedores y con el propio Ayuntamiento. Entre los acreedores se encuentra la Comunidad de Madrid,. Ésta ha intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial del pago de la deuda que mantiene con la Agencia de la Vivienda Social. En el Informe de las Cuentas Anuales 2023 de la EMV, se aprecia la opinión con salvedades del auditor. La Ley de Auditoría de Cuentas establece cuatro tipos de opiniones acerca de unas cuentas: favorable, con salvedades, desfavorable o denegada.

El informe refleja que “hay cuestiones que van en contra de la normativa contable”, destaca el PP. El auditor evidencia que hay pérdidas no reflejadas y no consta toda la provisión por insolvencias. Además, no se reflejan provisiones por demandas, por ejemplo, una por importe de 1.834.379,56 euros y otra de 1.082.661,83 euros.

5 millones

El PP plantea como resumen que “hay 5 millones de pérdidas que no están reflejados en la cuenta de resultados”. Además, Novo denuncia el incumplimiento del período de pago a proveedores de la empresa, ya que en 2023 fue de 527 días cuando lo establecido por ley son 30 días. “El incumplimiento del período medio de pago a proveedores refleja que la EMV no tiene liquidez para afrontar los pagos”, denuncia Novo. “Ni destinando todo su activo corriente, conseguiría pagar a todos los acreedores, por lo que técnicamente la EMV estaría en suspensión de pagos”, denuncia Novo.

Por su parte, Alfonso Serrano ha declarado que “por desgracia, Rivas representa el modelo de la izquierda de las cacicadas, el nepotismo y la falta de gestión”. Serrano considera que “la EMV de Rivas tiene un agujero de 11 millones de euros y la inyección de 2 millones es únicamente un parche que no solventa nada”. Serrano además ha afirmado que el aumento de los precios de alquiler, que justifica la petición de ser declarado zona tensionada, ha sido provocado “por el propio Ayuntamiento al haber tenido paralizadas las licencias de construcción durante dos años sin que se pueda construir una sola vivienda en la ciudad”. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta dado que no se encuentra relación entre la variación en la oferta de vivienda y el precio de la misma.

«Situación de iliquidez»

El PP consideran que el Informe de las Cuentas de la EMV “refleja la situación de iliquidez en la que se encuentra la empresa pública de Rivas Vaciamadrid”. Desde el PP valoran que se trata de un modelo “insostenible en el tiempo”.

Novo plantea que esta situación supone una similitud con “el caso de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE)». «De Andrés se encuentra inhabilitada para gestionar y administrar bienes ajenos públicos y privados por la quiebra de Emgiasa”, señala Novo. “Podemos estar ante otro caso de quiebra de una empresa pública», añade la portavoz popular. «Por lo que es necesario realizar una auditoría externa que analice las operaciones que se han realizado y que han llevado a la empresa pública de Rivas Vaciamadrid a una situación extremadamente complicada, poniendo en riesgo un patrimonio que es de todos los vecinos”, ha finalizado Novo.