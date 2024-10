«Scream por Gaza»: Publicitarios Implicados invita a gritar por Gaza.

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia, la asociación Publicitarios Implicados pone en marcha la campaña colaborativa “Scream for Gaza”.

“Scream for Gaza” se trata de una iniciativa colaborativa sin precedentes que busca unir a toda la población en un “grito desgarrador” que se escuche en todo el mundo para seguir denunciando con contundencia el horror en la guerra en Gaza. A las puertas de cumplir un año, este conflicto ha generado una devastadora crisis humanitaria con más de 40.000 víctimas, según los últimos datos de la ONU, de las que un 70% se trata de mujeres, niños y niñas.

La campaña, puesta en marcha por la asociación Publicitarios Implicados, invita a todas las personas a participar de una manera simbólica pero poderosa: compartiendo públicamente una foto gritando con el hashtag #ScreamforGaza, a la vez que etiquetando a Publicitarios Implicados, como un grito de rabia y solidaridad con las víctimas civiles.

Este grito simboliza la lucha por la vida y la justicia, en un conflicto que ha dejado muerte, desplazamiento masivo y sufrimiento para la población atrapada en la violencia. Además, busca visibilizar el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre las poblaciones vulnerables, una constante en la historia de las guerras modernas.

Llamado global para detener el ciclo de violencia



El objetivo de “Scream for Gaza” es hacer un llamado global para detener el ciclo de violencia, recordar a las víctimas civiles y presionar por una solución pacífica. “En un contexto en el que las armas han silenciado la vida de miles de inocentes, nuestro deber es alzar la voz y gritar por aquellos que ya no pueden hacerlo”, señala Richard Wakefield, director de Publicitarios Implicados.

Publicitarios Implicados se suma así a otras organizaciones no lucrativas como Amnistía Internacional, OXFAM, Médicos Sin Fronteras, o Save The Children en la denuncia de una situación humanitaria dramática, frente a la que es importante actuar. En la página de la campaña, www.screamforit.org, se detallan las instrucciones para participar, y se invita a todas las personas a sumar sus voces a este grito global.