Rivas lleva a El Prat el modelo de Soto del Grillo

Rivas-Vaciamadrid participó desde el pasado jueves hasta el sábado en el X Encuentro Anual de la Red de Municipios por la Agroecología, que reunió en El Prat de Llobregat a más de treinta ayuntamientos y unas 170 personas. La ciudad acudió con el parque agroecológico Soto del Grillo como ejemplo de producción de proximidad y circuitos cortos de comercialización.

El encuentro, que celebró su décima edición bajo el lema «Políticas locales que alimentan el futuro», reunió a municipios, entidades supramunicipales, organizaciones sociales, personas productoras y personal técnico para compartir experiencias, fortalecer alianzas y reivindicar el papel de los ayuntamientos en la construcción de sistemas alimentarios más saludables, justos y sostenibles, según la nota del Ayuntamiento de Rivas y la convocatoria de la Red.

Compra pública, escuela y urbanismo

El programa de esta edición abordó la compra pública alimentaria, el derecho a una alimentación saludable, la agroecología escolar, el desarrollo rural y la relación entre urbanismo y producción de alimentos. Incluyó espacios de debate e intercambio de experiencias municipales, un conversatorio sobre la importancia de comunicar las políticas alimentarias para impulsar cambios sociales y la entrega de los premios Ciudades y Pueblos que Alimentan 2026.

Entre las personalidades presentes en esta edición figuró el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el director general de la Agenda 2030, David Perejil.

Soto del Grillo, el argumento de Rivas

El parque agroecológico Soto del Grillo es el principal argumento con el que Rivas acudió a la cita. Sus fincas agrícolas representan una alternativa a los modelos de producción y distribución alimentaria de larga distancia: favorecen el cultivo de temporada, los circuitos cortos de comercialización y una relación más directa entre quienes producen y quienes consumen. En octubre, el Ayuntamiento abrió en ese mismo entorno ConSoto, un test agrario con suelo y formación para probar proyectos agrícolas, y en septiembre celebró una nueva edición de la Fiesta de la Agroecología en el Chico Mendes.

Uno de los mensajes centrales de la convocatoria es la necesidad de consolidar las políticas alimentarias locales como actuaciones públicas estables, con continuidad en el tiempo y capaces de trascender los ciclos políticos. En ese marco, la participación de Rivas sirve para contrastar experiencias con otros municipios que trabajan en la misma dirección.

Rivas-Vaciamadrid participa desde este jueves en el X Encuentro Anual de la Red de Municipios por la Agroecología, que reúne hasta el sábado en El Prat de Llobregat a más de treinta ayuntamientos y unas 170 personas. La ciudad acude con el parque agroecológico Soto del Grillo como ejemplo de producción de proximidad y circuitos cortos de comercialización.