El Ayuntamiento de Rivas publica el Plan de Protección Civil aprobado en 2020

Con motivo de la DANA del pasado mes de noviembre, una vecina de Rivas escribió al Ayuntamiento para informarse sobre el plan de emergencias de la ciudad. En el correo electrónico enviado a la Concejalía de Movilidad y Seguridad, explica que ha “querido comprobar qué documentación tiene publicada [el Ayuntamiento] sobre planes de emergencia, recordando además una inundación que tuvimos en Rivas hace unos años y en la cual me vi afectada”.

En la web municipal, tal como explica esta vecina y pudo comprobar Zarabanda, sólo se encontraba publicado un plan de emergencias invernal.

“Ni que decir tiene que las inclemencias invernales son sólo una parte de los riesgos posibles”, señala el correo electrónico de esta vecina. “Imagino que tiene que haber un Plan de Emergencias de la ciudad en el que se dé respuesta a todas las posibles emergencias”, continúa. A este correo, en el que se solicita que se remita el Plan de Emergencias, la concejalía respondió adjuntando el enlace al Protocolo de actuación ante emergencias por inclemencias invernales (sin hacer referencia a otro documento). Este protocolo representa un plan especial «para hacer frente a las situaciones de riesgo derivadas de una nevada de una cierta magnitud».

Unos días después, el 27 de noviembre, esta vecina respondió tanto a la Concejalía como al concejal del ramo, Juan José González Blas, indicando la importancia de disponer de un plan de emergencia. También solicitaba que este se comparta con la población “por los cauces adecuados para su conocimiento generalizado”. El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) obliga a todos los municipios a elaborar su correspondiente plan territorial.

El Plan se llama PLATERIVA

Aunque desde este medio pudimos confirmar que el Plan de Emergencias no se encontraba en la web municipal, sí hemos podido verificar que dicho documento existe desde septiembre de 2020, cuando fue aprobado. Llamado por las siglas PLATERIVA, el documento fue elaborado por Belt Proyectos SL. El PLATERIVA fue aprobado por unanimidad del pleno municipal. Se trata, según explicó la empresa, de un plan que define las siguientes funciones:

Configura la organización que asegure en el municipio, de forma permanente, las funciones básicas de la Protección Civil.

Identifica, analiza y evalúa los diferentes riesgos y elementos vulnerables que afectan al municipio. En este caso se han analizado un total de 20 riesgos diferentes y han sido calificados en función de riesgo (leve – grave – muy grave).

Zonifica el territorio en función de los riesgos, con el fin de optimizar las medidas de prevención de riesgos y de intervención ante emergencias.

Define las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados, así como unas primeras medidas de respuesta frente a estos riesgos una vez que se hayan materializado.

Promueve la información y concienciación de la población sobre los riesgos y las medidas de prevención y protección a adoptar.

Cataloga los medios y recursos del municipio.

Tiene prevista la coordinación de todos los servicios, medios y recursos del municipio para responder, de forma rápida y eficaz, ante cualquier situación de emergencia, en su caso integrándose en el PLATERCAM, Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.

Tiene prevista la integración de los planes de actuación municipales y planes municipales específicos de protección civil que se elaboren y asegurar la integración de los mismos en los planes de ámbito superior, Planes Especiales o PLATERCAM, según los casos.

Formación y activación

“Es un instrumento capaz de articular la participación de las entidades públicas y privadas, empresas, y de los ciudadanos en el sistema de Protección civil”, señaló Marisa Pérez. Pérez era, en el momento de la aprobación del Plan, la concejala de Movilidad y Seguridad Ciudadana.

Dicho plan se ha activado «en contadas ocasiones», indican fuentes municipales. Al menos, se ha puesto en marcha el nivel más bajo de alerta (nivel A). Fue en las Fiestas de Mayo de 2022, las primeras celebradas con normalidad tras la pandemia COVID, cuando se activó el nivel A del PLATERIVAS. El motivo, señaló el Gobierno local, fue «el volumen de personas que se espera que participen en estas fiestas de mayo”. Además, en octubre de 2022, siendo Luis Altares concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, se impartió una formación acerca del PLATERIVA. La formación iba dirigida a Bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

Desde Zarabanda, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Rivas para preguntar por qué no está publicado el PLATERIVA. También se ha preguntado por qué no se le ha remitido a esta vecina al solicitarlo. El Ayuntamiento de Rivas ha informado de que han procedido a publicarlo tras comprobar que no se encontraba en la web. De esta manera, el PLATERIVA ya puede consultar en este enlace desde este mes. Aunque puede consultarse el PLATERIVA, no se encuentran disponibles los anexos, incluyendo lo relativo a la información a la ciudadanía.