OPINIÓN

Rivas merece instalaciones deportivas a la altura de sus atletas

Artículo de opinión de Janette Novo, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rivas

Rivas Vaciamadrid ha sido históricamente una ciudad volcada con el deporte en todas sus disciplinas. Nuestros clubes locales, escuelas municipales y atletas se dejan la piel cada semana compitiendo a niveles extraordinarios y llevando con orgullo el nombre de nuestro municipio por toda España. Sin embargo, para que el deporte siga creciendo con fuerza, el esfuerzo incondicional de las familias y de las entidades no puede ser el único motor. Las instituciones públicas tienen la obligación legal e institucional de estar a la altura de sus vecinos. Y hoy, lamentablemente, el Gobierno municipal se ha quedado gravemente rezagado, permitiendo que la dejadez y la falta de inversión ordinaria desluzcan el talento de miles de deportistas ripenses.

Desde el Grupo Municipal Popular venimos recogiendo el clamor y la preocupación de entrenadores, jugadores, árbitros y familias usuarias del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. El estado actual del campo de fútbol es el vivo reflejo de un modelo de gestión agotado. Hablamos de un césped artificial con un desgaste severo, desprovisto de la amortiguación necesaria, lo que incrementa el riesgo directo de sufrir graves lesiones musculares, rozaduras y problemas articulares. A este panorama se suman deficiencias que cruzan la línea de la seguridad básica: cables eléctricos expuestos en la superficie de los banquillos, rejillas de evacuación hundidas, vallados metálicos oxidados, adoquines sueltos y unos vestuarios que sufren problemas severos de humedades e infraestructuras totalmente descuidadas.

Hemos hecho una propuesta al Pleno que no busca la confrontación estéril, sino tender la mano para corregir el rumbo y dignificar la práctica deportiva. Exigimos la sustitución integral del césped artificial, la renovación completa del equipamiento fijo como porterías y banquillos, la adecuación higiénica de los vestuarios y la instalación de vallas y redes de protección perimetral. Asimismo, solicitamos un impulso real, dotado de recursos específicos, para potenciar las estructuras de nuestros equipos femeninos, evitando el doloroso éxodo de jóvenes jugadoras ripenses hacia clubes de municipios vecinos por la falta de medios locales.

Sin embargo, lo que más nos preocupa no es solo el deterioro material de las infraestructuras, sino la parálisis sistemática del Gobierno local. No es la primera vez que desde el Partido Popular reclamamos la mejora, el acondicionamiento y la modernización de las instalaciones deportivas municipales. Desgraciadamente, nos encontramos ante un ejecutivo que se ha acostumbrado a gobernar a remolque, reaccionando únicamente cuando la oposición denuncia públicamente las deficiencias, cuando mostramos las crudas evidencias fotográficas de los desperfectos o cuando la presión y el malestar vecinal se vuelven insostenibles.

Esta forma de gestionar a golpe de queja es inadmisible. No hay que esperar a que el Partido Popular fiscalice y reclame el mantenimiento básico de las instalaciones para que el Ayuntamiento decida mover un solo dedo. La conservación de los espacios públicos que los vecinos pagan rigurosamente con sus impuestos no debería ser un acto de reacción política o electoralista, sino una labor ordinaria, planificada y constante de cualquier administración responsable. Por ello, nuestra moción exige la implantación inmediata de un Plan de Mantenimiento Preventivo dotado de presupuesto anual para evitar que las instalaciones vuelvan a alcanzar niveles de degradación tan intolerables.

El eslogan “Rivas, Ciudad del Deporte” no puede seguir siendo una proclama publicitaria vacía de contenido real. Cuidar la imagen de nuestro municipio ante las federaciones, árbitros y clubes que nos visitan cada fin de semana es una obligación institucional. Ofrecer instalaciones seguras, homologadas y modernas es el primer paso indispensable para consolidar Rivas Vaciamadrid como un polo de atracción capaz de acoger eventos regionales y nacionales. Apostar por el deporte es invertir en salud y en el futuro de nuestra comunidad. Desde el Grupo Popular seguiremos trabajando con firmeza para conseguir que nuestras infraestructuras estén a la altura de nuestros deportistas.