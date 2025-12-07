Rivas lanza ‘Destino Joven’, su nueva plataforma de turismo inteligente financiada con fondos europeos

El Ayuntamiento hizo otros anuncios en la Junta de Gobierno, como la adjudicación de las obras del nuevo ramal que conectará Rivas con la M-50.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha puesto en marcha ‘Rivas Destino Joven’, una nueva plataforma de turismo inteligente concebida para modernizar y ampliar la oferta turística del municipio mediante soluciones avanzadas basadas en datos y tecnologías emergentes. La iniciativa, financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation-EU y promovida por la Secretaría de Estado de Turismo, fue aprobada este jueves por la Junta de Gobierno Local.

Con una inversión de 1,9 millones de euros, el proyecto se articula en torno a cinco ejes —gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad— e incluye un diagnóstico inicial, recomendaciones estratégicas y un plan de acción que será monitorizado de manera continua.

“El objetivo es consolidar a Rivas como un destino joven, dinámico y conectado, alineado con la Agenda Rivas 2030”, destacó el Gobierno municipal, que subraya que la plataforma permitirá ofrecer “servicios personalizados a visitantes según sus preferencias y necesidades”.

Una de las innovaciones más destacadas será la creación de un gemelo digital que permitirá gestionar en tiempo real flujos de vehículos y personas durante grandes eventos, como los celebrados en el auditorio Miguel Ríos. Esta herramienta “mejorará la organización y la seguridad, a la vez que reducirá el impacto ambiental”, según apunta el Consistorio. La plataforma también pretende impulsar la economía local y promover el turismo ecológico en espacios de alto valor como el Parque Regional del Sureste.

Adjudicada una nueva conexión con la M-50 por 4,7 millones de euros

La Junta de Gobierno Local aprobó además la adjudicación de las obras de un nuevo ramal que conectará Rivas con la M-50 a través de la M-823. La actuación incluye la construcción de una vía colectora y dos ramales de enlace con la rotonda Este ya existente, permitiendo acceder al municipio desde la M-50 en sentido A-3.

La obra, financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, supone una inversión de 4,7 millones de euros y da continuidad al primer ramal abierto el pasado 8 de mayo. “La conexión con la M-50 es una reivindicación histórica de la ciudadanía ripense desde hace tres décadas”, recordó el Ayuntamiento.

381.000 euros en subvenciones deportivas

El Gobierno local aprobó también la concesión de 381.000 euros en ayudas deportivas, destinadas a entidades y deportistas individuales. Las subvenciones se dividen en cuatro categorías: escuelas deportivas (45.000 euros), actividad federada (160.000 euros), clubes con presencia nacional e internacional (65.000 euros) y deportistas individuales (11.000 euros).

Carnaval 2026: baile de máscaras como gran novedad

Entre los acuerdos de la sesión destaca la aprobación de las bases del Concurso de Disfraces del Carnaval 2026, que se celebrará del 13 al 18 de febrero con un presupuesto de 11.100 euros. La Concejalía de Cultura incorpora este año un baile de máscaras en el vestíbulo del centro cultural Federico García Lorca como principal novedad.

El programa incluirá chirigotas, desfiles, fiestas jóvenes, espectáculos de batucada, talleres infantiles y el tradicional Entierro de la Sardina. “Queremos un Carnaval más participativo, diverso y con propuestas para todas las edades”, señalaron desde Cultura.

Reconocimientos a Protección Civil

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó una serie de reconocimientos a las agrupaciones de Protección Civil de distintos municipios y a varias personas voluntarias que han ejercido la jefatura del servicio en Rivas durante los últimos 35 años. Los diplomas se entregarán en un acto oficial el próximo sábado 13 de diciembre.