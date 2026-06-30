Rivas impulsa ocho nuevos proyectos en su programa de emprendimiento

El cuarto itinerario de Rivas Emprende apoyará iniciativas de educación, salud, comercio local y sostenibilidad

El programa municipal Rivas Emprende ha seleccionado ocho nuevas iniciativas empresariales que participarán en la cuarta edición de su itinerario de formación y acompañamiento. Los proyectos, impulsados por personas emprendedoras de distintos sectores, recibirán durante los próximos meses asesoramiento especializado, formación y tutorías para desarrollar modelos de negocio viables desde el Centro Integrado de Empresas de Rivas-Vaciamadrid.

La iniciativa busca respaldar propuestas innovadoras que abarcan ámbitos tan diversos como la educación, la tecnología aplicada a la salud, la moda sostenible, el comercio de proximidad, el turismo o la jardinería ecológica. Además del aprendizaje técnico, el programa pretende facilitar el contacto de los participantes con el ecosistema empresarial del municipio.

Formación y asesoramiento para convertir ideas en empresas

Durante el itinerario, las ocho personas emprendedoras recibirán 64 horas de formación grupal y 80 horas de tutorías individuales, donde trabajarán aspectos como el diseño del modelo de negocio, la estrategia comercial, la validación de productos o el acceso al mercado.

El programa se desarrolla en el Centro Integrado de Empresas, ubicado en la calle del Crisol, y forma parte de las iniciativas municipales para fomentar el emprendimiento y la creación de actividad económica en Rivas-Vaciamadrid.

Ocho proyectos de sectores muy diferentes

Entre las propuestas seleccionadas figura Educai, una plataforma de aprendizaje adaptativo que personaliza el proceso educativo y facilita el seguimiento del alumnado por parte de docentes y centros educativos.

También participará un proyecto tecnológico desarrollado para mejorar las funciones cognitivas de niños con TDAH mediante videojuegos terapéuticos y contenidos audiovisuales, una iniciativa surgida del ámbito universitario.

La lista incluye además Magma Escritura, centrado en el bienestar emocional a través de la escritura; Nidara, un espacio de ocio infantil combinado con actividades para familias; y BLONDBERIE, una marca de moda sostenible basada en la producción bajo pedido y los principios de la economía circular.

Entre los seleccionados también se encuentra el Estudio Emanuela de Alencar, especializado en el diseño de jardines sostenibles adaptados al cambio climático, así como Nativa App, un marketplace que apuesta por el turismo regenerativo mediante experiencias de inmersión cultural y lingüística.

El octavo proyecto es Sweet Karina, una propuesta de panadería y pastelería artesanal en Rivas-Vaciamadrid que combina recetas tradicionales con influencias de la repostería americana y la gastronomía peruana.

Apoyo al emprendimiento local

Con esta nueva edición, Rivas Emprende alcanza su cuarto itinerario consolidándose como uno de los programas municipales destinados a facilitar la creación de nuevas empresas en la ciudad. El objetivo es que proyectos en fases iniciales puedan adquirir las herramientas necesarias para consolidarse y convertirse en negocios sostenibles, al tiempo que amplían la oferta económica y comercial del municipio.

La diversidad de las iniciativas seleccionadas refleja además el creciente peso de sectores vinculados a la innovación, la sostenibilidad y los servicios de proximidad dentro del ecosistema emprendedor de Rivas.