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Rivas continúa con su Plan de Asfaltado 2026: estas son las calles afectadas y cortes de tráfico

Mapa en el que se muestra el Plan Municipal de Pavimentación de Rivas Vaciamadrid para 2026, con un borrador automático de las calles marcadas en rojo para su asfaltado previsto, entre las que se incluyen las avenidas principales y varias calles locales de toda la zona.

Los primeros trabajos comenzaron el lunes en arterias principales como el paseo de la Chopera o la avenida del Cerro del Telégrafo

Las máquinas ya están listas para rodar sobre el firme ripense. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado el avance del Plan de Asfaltado 2026, coordinado por la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, en colaboración con la Policía Local y la Concejalía de Movilidad.

Con el objetivo de aprovechar el descenso del tráfico propio del verano, las obras dieron el pistoletazo de salida el pasado lunes 22 de junio, concentrando un importante paquete de intervenciones y posibles restricciones de tráfico de cara a la próxima semana.

Calendario de afecciones para la semana que viene (del 22 al 26 de junio)

El consistorio ha detallado de forma pormenorizada cómo se desarrollarán los trabajos durante los próximos días, instando a los conductores a extremar las precauciones y prever rutas alternativas:

  • Paseo de la Chopera: Durante el lunes 22 y el martes 23 de junio, se procederá a la demolición de la calzada y al saneo del firme. Posteriormente, se llevarán a cabo las tareas de fresado, asfaltado y el posterior repintado de la señalización viaria.
Vista aérea de un barrio residencial con viviendas y coches aparcados. Un rectángulo verde señala las calles afectadas por las obras de reparación del alcantarillado en el marco del Plan de Asfaltado de Rivas, con cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento del 22 al 23 de junio de 2026.
  • Calle de los Nibelungos: Los primeros trabajos de saneo de firme y demolición comenzarán también el lunes 22, pero en este caso se prolongarán durante cuatro jornadas, hasta el jueves 25 de junio.
Vista aérea de una calle residencial en la que se muestran, resaltadas en verde, las zonas en las que se llevarán a cabo obras de reparación del alcantarillado. En el recuadro se indican los cortes de tráfico y las restricciones de aparcamiento en las calles afectadas, concretamente en la calle Los Nibelungos, del 22 al 25 de junio de 2026, en el marco del Plan de Asfaltado 2026.
  • Avenida del Cerro del Telégrafo: En esta importante arteria, los trabajos de fresado de la calzada se ejecutarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio.
Un mapa detalla los cortes de tráfico en la Avenida Cerro del Telégrafo, como parte del Plan de Asfaltado de Rivas, utilizando flechas verdes y rojas para indicar los desvíos de los vehículos y los autobuses. Las instrucciones y las calles afectadas aparecen debajo de los mapas.
Mapa en el que se muestra un tramo de la Avenida Cerro del Telégrafo, en Rivas, con los desvíos de tráfico (cortes de tráfico) señalados para vehículos y autobuses debido a las obras de fresado de la carretera del Plan de Asfaltado, resaltados en verde y amarillo. Las calles y las rutas de desvío están indicadas.
  • Rotonda del Cerro del Telégrafo con Pilar Miró y calle de Pilar Miró: Continuará el flujo de obras en este enlace y en la propia calle Pilar Miró durante los días 24, 25 y 26 de junio (de miércoles a viernes).
Vista aérea de la Rotonda Pilar Miró con un resaltado en naranja. La leyenda indica las condiciones del tráfico: FRESADO (amarillo) y DESVÍO (verde). No hay desvíos para vehículos, autobuses ni residentes. Información sobre cortes de tráfico y calles afectadas por el Plan de Asfaltado 2026.
Un mapa en el que se muestran los desvíos de tráfico en la Avenida de Pilar Miró, en Rivas, señalados desde el punto A hasta el punto B, con flechas y rutas resaltadas. La leyenda que aparece a continuación explica las rutas alternativas debido a los cortes de tráfico por el Plan de Asfaltado 2026 del 25 de junio.
  • Calle del Río Jarama: El jueves 25 de junio arrancará el fresado de esta vía en el tramo comprendido entre la avenida de la Zarzuela y la rotonda del paseo de la Chopera.
Un mapa muestra un tramo de la calle del Río Jarama en el que se destacan los cortes de tráfico, una ruta alternativa marcada en verde y las calles afectadas, etiquetadas como A y B, como parte del Plan de Asfaltado 2026. Las vistas aéreas y los mapas de calles proporcionan contexto sobre las obras viales previstas.
  • Calle de la Fundición: También el jueves 25 de junio se iniciará la demolición de la calzada y saneo del firme entre la calle de la Tuerca y la de Joaquín Sorolla, sumado a una pequeña intervención a la altura del número 99. Aunque estos trabajos específicos en Fundición se prolongarán hasta el 30 de julio, el Ayuntamiento ha confirmado que estas actuaciones no supondrán cortes al tráfico en este periodo inicial (el resto de los trabajos pesados de esta calle se retomarán el 5 de julio en horario nocturno).
Un mapa satelital con capas de color resalta las calles afectadas y las restricciones de aparcamiento debido a las obras de reparación del alcantarillado en una zona comercial. En una franja azul situada en la parte superior se enumeran los cortes de tráfico del 25/06/2026 al 30/06/2026, como parte del Plan de Asfaltado de Rivas.

Planificación estratégica para el resto del verano

Para minimizar el impacto en la rutina de la ciudadanía, el plan contempla estrategias específicas según la tipología de las calles:

  • Las vías principales, en agosto: Las avenidas de la ciudad que registran una mayor densidad de tráfico rodado habitualmente —como es el caso de la avenida de Aurelio Álvarez— retrasarán sus obras hasta finales de julio y el mes de agosto, coincidiendo con la época de menor movimiento de vehículos por las vacaciones de verano.
  • Polígono Industrial en horario nocturno: Los trabajos en las calles del polígono industrial Santa Ana se realizarán exclusivamente por la noche. De este modo, se evitará interferir con la actividad comercial y el tránsito de transportes de las empresas allí ubicadas.

En total, los trabajos se desarrollarán a lo largo de un plazo máximo de cuatro meses para completar la transformación integral de las 20 calles seleccionadas este año, garantizando así una red vial más segura y eficiente en el municipio.

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