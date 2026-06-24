Rivas continúa con su Plan de Asfaltado 2026: estas son las calles afectadas y cortes de tráfico

Los primeros trabajos comenzaron el lunes en arterias principales como el paseo de la Chopera o la avenida del Cerro del Telégrafo

Las máquinas ya están listas para rodar sobre el firme ripense. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado el avance del Plan de Asfaltado 2026, coordinado por la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, en colaboración con la Policía Local y la Concejalía de Movilidad.

Con el objetivo de aprovechar el descenso del tráfico propio del verano, las obras dieron el pistoletazo de salida el pasado lunes 22 de junio, concentrando un importante paquete de intervenciones y posibles restricciones de tráfico de cara a la próxima semana.

Calendario de afecciones para la semana que viene (del 22 al 26 de junio)

El consistorio ha detallado de forma pormenorizada cómo se desarrollarán los trabajos durante los próximos días, instando a los conductores a extremar las precauciones y prever rutas alternativas:

Paseo de la Chopera: Durante el lunes 22 y el martes 23 de junio, se procederá a la demolición de la calzada y al saneo del firme. Posteriormente, se llevarán a cabo las tareas de fresado, asfaltado y el posterior repintado de la señalización viaria.

Calle de los Nibelungos: Los primeros trabajos de saneo de firme y demolición comenzarán también el lunes 22, pero en este caso se prolongarán durante cuatro jornadas, hasta el jueves 25 de junio.

Avenida del Cerro del Telégrafo: En esta importante arteria, los trabajos de fresado de la calzada se ejecutarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio.

Rotonda del Cerro del Telégrafo con Pilar Miró y calle de Pilar Miró: Continuará el flujo de obras en este enlace y en la propia calle Pilar Miró durante los días 24, 25 y 26 de junio (de miércoles a viernes).

Calle del Río Jarama: El jueves 25 de junio arrancará el fresado de esta vía en el tramo comprendido entre la avenida de la Zarzuela y la rotonda del paseo de la Chopera.

Calle de la Fundición: También el jueves 25 de junio se iniciará la demolición de la calzada y saneo del firme entre la calle de la Tuerca y la de Joaquín Sorolla, sumado a una pequeña intervención a la altura del número 99. Aunque estos trabajos específicos en Fundición se prolongarán hasta el 30 de julio, el Ayuntamiento ha confirmado que estas actuaciones no supondrán cortes al tráfico en este periodo inicial (el resto de los trabajos pesados de esta calle se retomarán el 5 de julio en horario nocturno).

Planificación estratégica para el resto del verano

Para minimizar el impacto en la rutina de la ciudadanía, el plan contempla estrategias específicas según la tipología de las calles:

Las vías principales, en agosto: Las avenidas de la ciudad que registran una mayor densidad de tráfico rodado habitualmente —como es el caso de la avenida de Aurelio Álvarez— retrasarán sus obras hasta finales de julio y el mes de agosto, coincidiendo con la época de menor movimiento de vehículos por las vacaciones de verano.

Polígono Industrial en horario nocturno: Los trabajos en las calles del polígono industrial Santa Ana se realizarán exclusivamente por la noche. De este modo, se evitará interferir con la actividad comercial y el tránsito de transportes de las empresas allí ubicadas.

En total, los trabajos se desarrollarán a lo largo de un plazo máximo de cuatro meses para completar la transformación integral de las 20 calles seleccionadas este año, garantizando así una red vial más segura y eficiente en el municipio.