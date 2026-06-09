Rivas arranca la temporada 2026-2027 de sus ligas municipales

Todo lo que necesitas saber para inscribir a tu equipo de tenis, pádel, fútbol o baloncesto.

Llega el mes de junio y con él arranca el proceso de inscripción para las ligas municipales de fútbol y baloncesto, así como para los rankings de tenis y pádel de Rivas Vaciamadrid de cara a la temporada 2026-2027.

Si participaste en la campaña anterior de 2025-2026, tendrás prioridad absoluta para asegurar tu plaza durante los primeros días del mes. Una vez que finalice este periodo de renovación para los antiguos participantes, todas las vacantes sobrantes se pondrán de inmediato a disposición de las nuevas solicitudes.

Por lo tanto, es fundamental apuntar bien las fechas y cumplir estrictamente con los requisitos económicos y administrativos para no quedarte fuera de las competiciones locales de este año.

Requisitos y precios para las Ligas de Fútbol y Baloncesto

En el caso de las ligas municipales de deportes de equipo para personas adultas, las competiciones se dividen en cuatro modalidades principales que cuentan con limitaciones específicas en sus plantillas. Para fútbol 11 se requiere un grupo de entre 15 y 25 deportistas por equipo, mientras que para fútbol 7 el límite está entre 10 y 20 jugadores. Por su parte, el fútbol sala y el baloncesto exigen plantillas de entre 8 y 16 integrantes.

El coste de la participación se compone de una cuota fija por equipo y del precio de las fichas individuales de los jugadores, las cuales varían según el empadronamiento y si se dispone de Abono Deporte.

En cuanto a las tasas por equipo, el precio fijado es de 700 euros para fútbol 11, 500 euros para fútbol 7, 480 euros para fútbol sala de Primera División A y B, 135 euros para fútbol sala de Segunda División y 200 euros para la liga de baloncesto.

Por su parte, las fichas de los jugadores de baloncesto cuestan 19 euros para empadronados con abono deporte, 22,50 euros para empadronados sin abono, 31,50 euros para no empadronados con abono y 40 euros para no empadronados sin abono.

En las modalidades de fútbol, las fichas individuales tienen un coste de 38 euros para empadronados con abono, 45 euros para empadronados sin abono, 63 euros para no empadronados con abono y 80 euros para personas no ripenses que no tengan el abono deporte.

Fechas clave y proceso de inscripción de equipos

El calendario para apuntar a los equipos está muy delimitado. La renovación de los conjuntos que ya participaron en la temporada 2025-2026 se debe realizar obligatoriamente del 9 al 15 de junio.

El proceso requiere hacer primero el pago de la cuota de equipo en la cuenta de Caixabank ES81 2100 6198 2713 0046 9148. Después se debe formalizar la inscripción en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es y, finalmente, enviar el justificante de pago al correo ligasmunicipales@rivasciudad.es.

En ese correo se debe indicar de forma clara la fecha de la operación, el número de cuenta completo de la entidad, la cantidad ingresada y el concepto, que debe ser el nombre del equipo y la modalidad deportiva exacta.

Para los equipos de nueva inscripción, el plazo se abrirá del 18 al 22 de junio a través de la sección de deportes de la misma web municipal. Es importante destacar que queda expresamente prohibido que un mismo equipo se presente con distintas denominaciones con el fin de incrementar sus posibilidades en el sorteo de plazas, ya que esta práctica fraudulenta será motivo de la pérdida automática de cualquier derecho.

El sorteo para estos nuevos equipos se realizará el 23 de junio a las 10:00 horas, y los que consigan plaza deberán seguir exactamente el mismo proceso de pago y envío de justificante por correo que los equipos veteranos.

Plazos y costes para el Ranking de Tenis y Pádel

Por otro lado, los aficionados al tenis y al pádel también tienen sus propios plazos en junio para inscribirse en los rankings individuales o por parejas.

El precio de las fichas de los jugadores de raqueta está estipulado en 80 euros para empadronados con abono deporte, 95 euros para empadronados sin abono, 106 euros para no empadronados con abono deporte y 130 euros para los no ripenses que no tengan abono.

Los jugadores y parejas que renueven su plaza de la temporada 2025-2026 tienen su espacio reservado del 8 al 14 de junio. Para ellos, el proceso consiste en tramitar el alta en la web oficial, ingresar la cuota en la misma cuenta corriente bancaria de Caixabank citada anteriormente y enviar el comprobante por correo electrónico.

Las nuevas inscripciones para las plazas libres del ranking se solicitarán del 17 al 21 de junio en la plataforma web, realizándose el sorteo de las vacantes el 22 de junio a las 10:00 horas. Quienes consigan su plaza en este sorteo dispondrán del 23 al 28 de junio para formalizar su situación realizando el ingreso bancario y remitiendo el correspondiente justificante digital.