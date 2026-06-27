Publicadas las plazas de extraescolares en Rivas

Las familias ya pueden consultar las adjudicaciones y formalizar matrícula hasta el 30 de junio

Las familias de Rivas-Vaciamadrid ya pueden consultar los resultados del sorteo de plazas para las actividades extraescolares municipales del curso 2026-2027. El Ayuntamiento de Rivas ha publicado este miércoles las listas de alumnado adjudicatario tras el sorteo celebrado el 23 de junio, un proceso que afecta a las actividades organizadas por las concejalías de Deportes, Cultura y Educación, Infancia y Juventud.

Las personas que hayan obtenido plaza deberán completar ahora el trámite de formalización de matrícula antes del 30 de junio. En caso contrario, perderán el derecho a la plaza, que pasará a adjudicarse siguiendo el orden establecido en las listas de espera.

Cómo consultar las listas

Las listas pueden consultarse en la información habilitada por el Ayuntamiento para cada actividad y centro educativo. El procedimiento afecta a las propuestas extraescolares municipales que se desarrollan fuera del horario lectivo y que incluyen disciplinas deportivas, actividades educativas, talleres y teatro.

Según explica el Consistorio, el alumnado que ya participaba en determinadas actividades deportivas o en los talleres de teatro mantiene la reserva automática de su plaza para el próximo curso. Sin embargo, quienes participan en programas gestionados por la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud han tenido que volver a solicitar plaza para continuar.

Plazo para formalizar la matrícula

Tras la publicación de los resultados, se abre una fase clave para las familias. Las personas adjudicatarias deben completar la inscripción online dentro del plazo establecido, que finaliza el 30 de junio.

La formalización se realiza a través de los enlaces que cada familia recibe por correo electrónico desde la concejalía responsable de la actividad correspondiente. El Ayuntamiento recuerda que este trámite es obligatorio para conservar la plaza obtenida.

Qué ocurre si no se consigue plaza

El sorteo también determina el orden de las listas de espera. Las familias que no hayan obtenido plaza en esta primera adjudicación quedan automáticamente incorporadas a esos listados para cubrir posibles vacantes.

Además, una vez finalizado el periodo de matrícula, el Ayuntamiento prevé abrir un nuevo proceso a partir del 13 de julio. En esa fase podrán solicitarse las plazas que hayan quedado libres y apuntarse nuevas personas a las listas de espera.

Actividades municipales para el próximo curso

Las actividades extraescolares municipales constituyen una de las principales ofertas complementarias para escolares de Rivas-Vaciamadrid. La programación incluye propuestas deportivas, culturales y educativas distribuidas por los distintos centros del municipio.

Con la publicación de los resultados del sorteo, el proceso entra ahora en su fase definitiva antes del inicio del curso 2026-2027, cuando comenzarán las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Rivas para miles de alumnos y alumnas de la ciudad.