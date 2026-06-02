Así será la reforma de la A-3 en Rivas: adiós a la peligrosa curva de Rivas Oeste

Las obras de mejora de la A-3 ampliarán el número de carriles entre Rivas y Arganda.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado el contrato para la redacción del proyecto de mejorar de la funcionalidad, movilidad y seguridad vial de la A-3 a su paso por Rivas. En concreto, se trata de las modificaciones que se realizarán entre los puntos kilométricos 14,8 y 26.6. La redacción del proyecto tendrá un coste de unos 4 millones de euros y una duración de 2 años, que se estima en 2027 y 2028.

Tras la finalización de esta redacción podrán iniciarse las obras, que se estiman en 102 millones de euros. Este coste incluye 1,8 millones de euros en expropiaciones. Entre las obras que se llevarán a cabo destaca la mejora de la salida hacia Rivas en el enlace Rivas Oeste. Esta entrada a Rivas, que es la primera desde Madrid, se caracteriza por una pronunciada curva que termina en la rotonda de la Espiral. Esta rotonda supone actualmente “un punto conflictivo”, según la memoria elaborada por el Ministerio de Transportes. Con esta modificación al radio actual de la curva, de 27 metros, prácticamente doblará su dimensión hasta los 52 metros.

Obras de mejora en el acceso Rivas Oeste.

Además de esta medida de mejora de la seguridad vial se contempla la creación de nuevos carriles de trenzado, que son aquellos que simultáneamente cumplen la función de aceleración y desaceleración.

Ampliación de carriles

Las obras también incluyen la ampliación de un tercer carril en las dos direcciones de la autovía. Estas obras pretenden mejorar las condiciones de circulación, medida por el nivel de servicio. El nivel de servicio tiene 6 niveles, del A al F, y combina factores como la velocidad y el tiempo de recorrido, la seguridad, la comodidad de conducción y los costes de funcionamiento.

El tramo afectado en estas obras tiene un nivel de servicio medio, evaluado en 2018, D en dirección valencia y C en dirección Madrid. Ambos niveles implican demoras mínimas. Además, en el tramo entre el kilómetro 15,5 y el 16,3 se alcanza el nivel F con tráfico muy congestionado con atascos. En el año de puesta en servicio, tras las obras, se estima un nivel B en el tramo de Rivas y Arganda. En este nivel, según se describe, el tráfico es estable y fluye libremente. Además, la capacidad de maniobra se encuentra tan solo levemente restringida. En el recorriendo entre Rivas y la M-30 se esperan tramos en los niveles E y F en distintos tramos.

La memoria del proyecto también realiza una estimación para la próxima década. En ese proyección el tramo de Rivas y Arganda volvería a encontrarse, como está actualmente, en el nivel de servicio C y D, en función del sentido de la vía.

Descripción Niveles de Servicio. Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible

Las obras entre Rivas y Arganda se enmarcan del proyecto de adecuación de la A-3 en la Comunidad de Madrid entre la M-30 y Cuenca llevado a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.