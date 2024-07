Que mi nombre no se borre de la historia

Así nos lo reclamó hace 85 años, Julia Conesa, una de las trece mujeres, entre los 19 y 29 años, que fueron injustamente fusiladas el 5 de agosto de 1939 por la ira del franquismo cuando hacía seis meses había acabado la guerra, llevaban tiempo encarceladas y se negaron a delatar a sus compañeros y compañeras. Las conocemos como las Trece Rosas, fueron acusadas de adhesión a la rebelión y las asesinaron al tiempo que a 47 hombres denominados como los 47 claveles.

Y no, no se han olvidado sus nombres porque todos ellos recuerdan la injusticia y barbarie en la que no podemos caer y recuerdan su lucha por la libertad, la igualdad y la democracia que no podemos permitirnos perder.

Muchos años han transcurrido y mucha ha sido la Historia de nuestro país que hemos ido conformando desde los tiempos, que no debieron existir, de la Dictadura pasando por los movimientos de lucha que dieron lugar a la Transición hasta llegar al triunfo de la Democracia.

Y en ese devenir, han luchado una cantidad ingente de hombres y mujeres que sabían que la única forma de alcanzar la libertad era luchar por ella desde el convencimiento, el diálogo, el respeto del otro y el esfuerzo conjunto obviando la confrontación física y verbal. Y sabían que, ese, era el único camino para que la sociedad española creciera y tuviera un desarrollo continuo.

Porque no bastaba con evitar la guerra había que conseguir y mantener la paz.

También, han sido muchas las entidades, agrupaciones y asociaciones que han reivindicado el papel y el nombre de las 13 Rosas como una parte muy significativa de todo ese camino.

Y en esas asociaciones, nos encontramos nosotras, la Asociación Feminista Trece Rosas de Rivas que se establece con el propósito de promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, creando así una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.

Un objetivo que si bien parece que, en nuestra sociedad, se ha conseguido aún queda por alcanzar la igualdad real y hay que seguir trabajando para mantener lo alcanzado.

Y es que hay un retroceso en nuestra sociedad que persigue no la muerte física, porque no es posible, pero sí la muerte Ideológica de la lucha de las mujeres.

Las falsas noticias, la negación de la realidad, el calificar de “chiringuitos” a las asociaciones que luchamos por los derechos de la mujer son las armas que la extrema derecha utiliza para combatir al pensamiento y a las políticas de igualdad.

Y ante esto, Rivas sigue manteniendo el nombre de las Trece Rosas, en su propia historia municipal.

Os invitamos a toda la ciudadanía ripense a dar un bonito paseo por la calle las Trece Rosas, en el barrio La Luna, y hacerlo acompañados de niños y niñas o de jóvenes, para aprovechar a explicarles quiénes fueron y que su lucha les ha traído la democracia en la que viven y, ellos y ellas, están obligados y obligadas a mantener.

Igualmente, os invitamos a que paseéis por uno de los primeros barrios del municipio. Pasear por Covibar y entrar en el Centro Comercial, al lado del cine, en un rincón de la entrada disfrutar del conjunto escultórico realizado con metralla por Goyo Salcedo que las homenajea y recoge sus nombres.

Y os invitamos, a uniros a nuestra asociación, tanto hombres como mujeres, para juntos trabajar por lo que ellas lucharon y, también, murieron.

Unidos para que sus nombres no desaparezcan de la Historia.

Conjunto escultórico en el Centro Cívico Covibar. Elaborado por Goyo Salcedo en homenaje a las Trece Rosas.