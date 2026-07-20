El PSOE explica la retirada de su moción por la enmienda a la totalidad del PP

Alberto Cabeza (PSOE) acusa al PP de bloquear el debate sobre libertad de expresión con «filibusterismo parlamentario»

El PSOE de Rivas-Vaciamadrid explicó en rueda de prensa los motivos por los que retiró su moción sobre la libertad de expresión durante el pleno de julio. En esta rueda de prensa, el PSOE local ha acusado al Partido Popular de impedir el debate de la moción sobre libertad de expresión y participación ciudadana presentada. Según los socialistas, el PP presentó una enmienda a la totalidad que alteró el contenido de la iniciativa y evitó que se discutiera el fondo de la propuesta, centrada en denunciar lo que consideran intentos de censura hacia colectivos sociales y culturales del municipio.

El secretario general del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza, calificó la actuación del grupo popular como un ejercicio de «filibusterismo parlamentario» y afirmó que la enmienda modificó el desarrollo del debate plenario. La moción socialista pretendía, según explica la formación, reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con derechos como la libertad de expresión, la participación ciudadana y el pluralismo.

La moción hacía referencia a varios conflictos recientes

El texto presentado por el PSOE vinculaba su iniciativa a distintos episodios ocurridos en los últimos meses en Rivas-Vaciamadrid. Entre ellos, mencionaba la eliminación de unos murales ciudadanos relacionados con la defensa de la sanidad pública, una actuación que los socialistas atribuyen al portavoz adjunto del PP, Jesús Martínez Caballero.

La formación también incluía las críticas realizadas por el Partido Popular al Festival de las Ideas y la Cultura, celebrado dentro del proyecto Ágora Rivas 2030, así como las descalificaciones dirigidas, según el PSOE, a diferentes asociaciones vecinales y colectivos sociales del municipio.

«Rivas es una ciudad abierta, participativa y comprometida con la libertad y la pluralidad«, afirmó Alberto Cabeza al defender el contenido de la moción.

El PP presentó una enmienda sobre el Festival de las Ideas

Según el PSOE, el Partido Popular registró una enmienda a la totalidad en la que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre el contrato del Festival de las Ideas y la Cultura. Los socialistas sostienen que esa modificación cambió completamente el objeto de la iniciativa original y permitía al PP abrir y cerrar el turno de debate.

En su valoración, Alberto Cabeza aseguró que la actuación del grupo popular buscaba evitar la discusión sobre la defensa de la libertad de expresión. «Hoy nos vemos en la obligación de denunciar el intento de deslegitimación de las libertades de la ciudadanía ripense que intenta forzar el Partido Popular», señaló el dirigente socialista.

El PSOE también defendió la celebración del Festival de las Ideas y la Cultura y destacó que el evento se desarrolló con normalidad y obtuvo una elevada asistencia de público.

Referencia a los murales y al tejido asociativo

La moción socialista incorporaba como antecedente la eliminación, el pasado mes de abril, de una intervención artística promovida por las asociaciones Escritores de Rivas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en un muro próximo a la estación de Metro Rivas Urbanizaciones.

Asimismo, el documento defendía el papel del tejido asociativo de Rivas-Vaciamadrid y rechazaba las críticas dirigidas, según el PSOE, contra entidades que colaboran con el Ayuntamiento en ámbitos como la educación, la cooperación internacional, la defensa de los servicios públicos o la atención a colectivos vulnerables.

«La discrepancia política es consustancial a una sociedad democrática», afirmó Cabeza, quien añadió que cuestionar la legitimidad de quienes participan en la vida social y cultural de la ciudad «contribuye a generar un clima de confrontación incompatible con los valores de respeto y convivencia que caracterizan a la ciudad».