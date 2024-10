Protección Animal y Movilidad son las áreas con más propuestas rechazadas de los presupuestos participativos de Rivas

Sólo una de cada cuatro propuestas ha pasado a la fase de votación. Conoce las propuestas que no han superado la fase técnica.

Hasta el domingo 20 de octubre se puede votar online en los presupuestos participativos de Rivas Vaciamadrid, tras la modificación del calendario previsto inicialmente.

Tal y como informamos, la votación se realiza sobre las propuestas que han pasado la fase técnica, que puedes consultar al detalle. En esta ocasión recogemos las propuestas no validadas, que suponen una de cada cuatro presentadas.

Por temática

Si observamos la temática de las propuestas, son tres las que muestran un rechazo por encima de la media. Movilidad ha rechazado 43 de las 49 presentadas. También Cultura ha rechazado 8 de las 10 propuestas presentadas y Protección Animal 6 de 7.

Entre las diferentes propuestas no admitidas se encuentra “Habilitar salas para trabajos en grupo en bibliotecas y centros culturales o civicos”, que se rechaza por ser inviable técnicamente. Otra propuesta que no se acepta, pero porque ya se encuentra en funcionamiento es “que las bibliotecas públicas de Rivas tengan en su catálogo libros adaptados a lectura fácil”. En materia de protección animal se rechaza, por ejemplo, “Cursos de adiestramiento canino” dado que la Concejalía ya lleva a cabo labores de concienciación. Otra propuesta que se rechaza se ubicaba en una parcela que se encuentra cedida a la Comunidad de Madrid.

En Movilidad encabezan las razones de rechazo la no competencia municipal, como diversas propuestas en relación al transporte público. La siguiente razón que acumula más rechazos es el exceso de presupuesto de la partida, como la rotonda en la confluencia de las calles Avenida Pilar Miró, calle Jovellanos y la calle Albert Boadella, propuesta por la Asociación Vecinal Ladera del Almendro.

Mayores (con un rechazo de cinco propuestas), Feminismos (uno de dos) y Bienestar social (uno de cuatro) son las temáticas con menos proporción de rechazo.

Por grupo de rechazo

El siguiente gráfico muestra los distintos tipos de rechazo de las propuestas, elaborado por Zarabanda a partir de las respuestas del Ayuntamiento de Rivas.

El principal grupo de rechazo se refiere a propuestas que el Ayuntamiento ya tiene en marcha o previsto (de forma idéntica o equivalente) o sobre terrenos que ya tienen uso definido. Este motivo supone el 20% de las no admisiones (43 de 203). Entre estas propuestas, de diversos ámbitos, encontramos un “Mercadillo Comunitario Rivas Oeste” , “Poner marchas a las bicicletas rojas de Bicinrivas” o “Recuperación de los talleres del aula abierta de mujeres”.

El siguiente grupo de rechazo (con 31 propuestas) es el exceso del límite de presupuesto de cada categoría: Ciudad o Barrio. Este año, el límite a Ciudad ha descendido de los 300.000 hasta los 256.000. Mientras, han aumentado las partidas de cada uno de los tres barrios de 100.000 a 150.000 euros.

Otro motivo, como se explicaba, son las referidas a las 29 propuestas sobre competencias que no recaen en el Ayuntamiento (como un Instituto de Formación Profesional o de transporte, ya sea Cercanías o Metro) o que se proponen en parcelas que no son de titularidad municipal).

Otros grupos

Entre otras categorías de rechazo se encuentra la categoría «Quejas y sugerencias», que se refiere a las 9 propuestas que se rechazan por indicar que son de mantenimiento o que se pueden remitir en la App con dicho nombre.

Otro grupo, «Sin instalación de riego», se refiere a esta respuesta específica en algunas propuestas de plantaciones en distintas calles de la ciudad.

Se ha definido un grupo que se ha denominado de “Respuesta valorativa”. Se tratarían de razones de rechazado diferentes a las expuestas en el resto de los grupos. Por ejemplo, en una propuestas de iluminación en Aurelio Álvarez la respuesta técnica es que “tras analizar el caso concreto que se plantea, no hemos encontrado ningún punto de la Avenida Aurelio Álvarez ningún punto con iluminación deficiente”. La propuesta delI Festival Balkan Rivas (música balcánica ) es que “se considera que no va a tener un impacto directo en los barrios o la ciudad”. Otra propuesta, que plantea que “se supriman los semáforos, pasos de cebra o señalización equivalente para que Covibar sea, también la práctica, una zona de prioridad peatonal” se rechaza porque “Covibar ya es zona de prioridad peatonal, no hace falta suprimir semáforos o pasos de cebra, lo que daría lugar a una zona exclusivamente peatonal”