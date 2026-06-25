El PP pide renovar el césped del campo del Cerro del Telégrafo

Los de Janette Novo llevarán al Pleno una moción para reformar el campo de fútbol y mejorar la seguridad de sus instalaciones

El Grupo Municipal del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid llevará al próximo Pleno una moción para reclamar la renovación integral del césped artificial del campo de fútbol del polideportivo Cerro del Telégrafo, además de una serie de actuaciones destinadas a mejorar el estado general de la instalación deportiva. La iniciativa llega, según los populares, por petición de clubes, jugadores, entrenadores y familias que se quejan del deterioro del terreno de juego y otros elementos del recinto.

Según explica el PP, el campo presenta zonas sin amortiguación, irregularidades en la superficie, desgaste avanzado y pérdida de material, circunstancias que, a su juicio, están afectando tanto a la práctica deportiva como a la seguridad de los usuarios.

Una reforma más allá del césped

La propuesta no se limita únicamente a sustituir el césped artificial. Los populares plantean una actuación más amplia que incluye la renovación de porterías y banquillos, la instalación de redes de protección, la reparación del vallado perimetral, la rehabilitación de los vestuarios y mejoras en la seguridad de las gradas. Además, solicitan la implantación de un plan de mantenimiento preventivo para evitar que las instalaciones vuelvan a deteriorarse en el futuro.

La moción también contempla la elaboración de un calendario de ejecución de las actuaciones en el plazo de un mes, con el objetivo de fijar plazos concretos para las mejoras reclamadas.

Críticas a la gestión de las instalaciones deportivas

Desde el Partido Popular sostienen que el estado actual del campo de fútbol del Cerro del Telégrafo es consecuencia de años sin una renovación adecuada de la instalación. El grupo municipal considera que la situación afecta a una infraestructura utilizada semanalmente por cientos de deportistas y que acoge partidos y competiciones oficiales durante toda la temporada.

La portavoz popular, Janette Novo, aseguró que «la situación del campo de fútbol del Cerro del Telégrafo es insostenible y no puede prolongarse ni un día más». La dirigente popular también reclamó una intervención urgente por parte del Gobierno municipal para garantizar unas condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

Medidas para el fútbol femenino

Entre las propuestas incluidas en la moción figura también el refuerzo de los recursos destinados a los equipos femeninos que utilizan estas instalaciones. El PP plantea actuaciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de entrenamiento y competición y que ayuden a evitar el traslado de jugadoras a clubes de otros municipios.

La iniciativa será debatida en una próxima sesión plenaria del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en la que se debatirá sobre las actuaciones reclamadas para una de las principales instalaciones deportivas del municipio.