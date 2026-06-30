Mosquito tigre en Rivas: cómo evitar su proliferación

El insecto permanece activo durante los meses de calor y la mayoría de los focos de cría están en viviendas

Con la llegada de las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha recordado a la población una serie de medidas para prevenir la aparición del mosquito tigre. Este insecto se mantiene activo principalmente entre abril y noviembre. Además, encuentra en el entorno urbano las condiciones ideales para reproducirse.

La campaña de prevención pone el foco en los hogares, ya que aproximadamente ocho de cada diez zonas de cría de esta especie se encuentran en viviendas, patios, jardines, terrazas o parcelas privadas. Por ello, el objetivo es reducir la presencia de este mosquito y minimizar el riesgo de picaduras durante los meses de verano.

Mosquito tigre: un insecto adaptado al entorno urbano

El mosquito tigre es fácilmente reconocible por su pequeño tamaño —entre 5 y 7 milímetros— y por su característico color negro con rayas blancas en las patas y el abdomen. Asimismo, presenta una línea blanca que recorre longitudinalmente la cabeza y el tórax.

Aunque en España el riesgo de transmisión de enfermedades es reducido, esta especie está considerada un vector potencial de virus como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o la chikungunya. Por este motivo, las administraciones sanitarias insisten cada año en la prevención.

La hembra deposita sus huevos en lugares que pueden acumular agua, incluso en recipientes muy pequeños. Los huevos pueden permanecer en zonas secas y desarrollarse cuando se producen lluvias o encharcamientos.

Qué hacer para evitar los focos de cría de mosquito tigre

Las recomendaciones pasan por eliminar cualquier punto donde pueda acumularse agua estancada. Entre las medidas más importantes se encuentran retirar o vaciar platos de macetas, cubos, juguetes, ceniceros y otros objetos expuestos al exterior.

También se aconseja limpiar varias veces por semana los recipientes que no pueden retirarse, como los bebederos de animales o los depósitos donde se recoge el agua de condensación de los aparatos de aire acondicionado.

Además, es importante evitar el exceso de riego y mantener limpios los canalones y desagües. Igualmente, hay que corregir irregularidades del terreno que favorezcan los charcos. Por último, se recomienda conservar las piscinas en condiciones higiénicas adecuadas o completamente vacías cuando no se utilicen.

Cómo protegerse de las picaduras de mosquito tigre

Para reducir el riesgo de picaduras, los especialistas recomiendan instalar mosquiteras en ventanas y puertas. Si no es posible, se debe evitar mantener luces encendidas cerca de ventanas abiertas durante la noche.

Otra de las medidas habituales es utilizar repelentes de insectos y vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Esto es especialmente importante durante las horas de mayor actividad de los mosquitos.

Las autoridades también recuerdan la necesidad de extremar la precaución con los insecticidas domésticos, siguiendo siempre las indicaciones de uso. Además, se deben respetar las advertencias de seguridad incluidas en el etiquetado.

Con la llegada del verano, la colaboración vecinal vuelve a ser una de las principales herramientas para limitar la expansión del mosquito tigre en Rivas. De este modo, se busca reducir la aparición de focos de cría en zonas residenciales.