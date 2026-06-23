Mercadillo para dar una segunda vida al material de playa y camping

Rivamadrid impulsa una jornada de reutilización para intercambiar o adquirir artículos de playa y acampada antes del verano

Los vecinos de Rivas-Vaciamadrid tendrán la oportunidad de reutilizar material de playa y de acampada a través de un mercadillo específico impulsado por la empresa municipal Rivamadrid. Será este domingo 28 de junio en el Punto Limpio de Severo Ochoa, de 10:00 a 15:00 horas.

La iniciativa busca fomentar la economía circular, reducir residuos y facilitar que objetos en buen estado encuentren un nuevo uso antes del periodo vacacional. La propuesta se enmarca dentro de las acciones municipales orientadas a promover hábitos de consumo más sostenibles y a alargar la vida útil de productos que, en muchas ocasiones, permanecen almacenados durante gran parte del año.

Una alternativa al consumo de artículos nuevos

El mercadillo estará centrado en productos relacionados con las vacaciones y las actividades al aire libre. Entre los artículos que habitualmente pueden tener cabida en este tipo de iniciativas se encuentran sombrillas, sillas de playa, neveras portátiles, tiendas de campaña, sacos de dormir, colchonetas, mochilas o pequeños accesorios de camping.

El objetivo principal es evitar que materiales todavía funcionales terminen convirtiéndose en residuos y ofrecer una alternativa económica a quienes necesitan equiparse para sus vacaciones estivales.

La reutilización es una de las estrategias consideradas más eficaces para reducir el impacto ambiental asociado a la fabricación y consumo de nuevos productos, ya que disminuye la generación de residuos y el uso de materias primas.

Fomento de la economía circular en Rivas

Este tipo de actividades se han convertido en una herramienta habitual para acercar los principios de la economía circular a la ciudadanía. Frente al modelo tradicional de usar y desechar, la reutilización permite aprovechar recursos ya existentes y reducir la huella ambiental.

Además del beneficio medioambiental, estas iniciativas suelen favorecer el intercambio entre vecinos y la concienciación sobre un consumo más responsable.

En una ciudad como Rivas-Vaciamadrid, donde las políticas relacionadas con la sostenibilidad y la gestión de residuos tienen un peso relevante en la agenda municipal, los mercadillos de reutilización se han consolidado como una fórmula práctica para implicar a la población en la reducción de desperdicios.

Cómo participar en el mercadillo de reutilización de Rivamadrid

Las personas interesadas en participar deberán estar atentas a la información que facilite Rivamadrid sobre las condiciones de entrega, intercambio o adquisición de los artículos.

Desde la empresa municipal recuerdan habitualmente que los objetos destinados a este tipo de iniciativas deben encontrarse en buen estado de conservación y ser aptos para seguir utilizándose con normalidad.

Con la llegada del verano y el aumento de las escapadas a la playa, la montaña y los campings, este mercadillo pretende facilitar una segunda vida a numerosos artículos que todavía pueden resultar útiles para otros vecinos del municipio.