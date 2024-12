Más de 152 millones con forma de servicios públicos, infraestructuras y bienestar

Rivas ya tiene sus presupuestos para 2025. Más de 152 millones de euros en forma de servicios públicos, infraestructuras y bienestar. Unas cuentas que reafirman nuestro compromiso con un modelo de ciudad que funciona y del que la ciudadanía se siente orgullosa: que cuida de las personas, de su entorno y de lo público.

Estos presupuestos dan respuesta a los grandes retos que tenemos como ciudad, que como sabéis muchos de ellos están recogidos en nuestra Agenda Urbana, como el proyecto Renatura Rivas, el cubrimiento del Metro o la nueva sede de la Escuela Municipal de Música, por poner algún ejemplo, y que sienta las bases de la Rivas del futuro.

Pero también nos centramos en uno de los problemas estructurales que tenemos como país: la vivienda, que requiere del abordaje conjunto de todas las administraciones, incluyendo la autonómica y la estatal. En este sentido, a través de nuestra empresa municipal EMV hemos aprobado un plan estratégico que contempla la construcción de más de 500 viviendas públicas y asequibles para los próximos años. Además, este 2025 entregaremos 83 viviendas de alquiler para jóvenes. Porque garantizar que la gente que ha crecido y vivido en Rivas pueda seguir viviendo aquí es nuestra principal prioridad.

Detrás de cada euro invertido hay un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Hemos aumentado los fondos para servicios educativos como escuelas infantiles y becas de infancia y juventud, así como para la programación cultural, el deporte, actividades para los mayores, apoyo al comercio local, movilidad sostenible y eficiencia energética.

Todo esto representa una apuesta por cubrir las necesidades de nuestra ciudadanía y fortalecer los servicios que definen nuestra ciudad. Por eso, incrementamos 1,1 millones de euros para reforzar la plantilla municipal y poder dar respuesta a las nuevas necesidades de una ciudad que crece. Porque el empleo estable y de calidad es la mejor garantía de una prestación directa de los servicios públicos.

No quiero dejar de agradecer, también desde esta tribuna, el rigor y la profesionalidad de todo el equipo de Hacienda, encabezado por su concejal, José Luis Alfaro, que me consta que han hecho un ingente trabajo, no solo hasta el último minuto, sino en los últimos meses para que todo saliese adelante.

Estos presupuestos no vienen de la nada ni son solo simples cifras. Responden a un proyecto de ciudad diseñado de la mano de la ciudadanía. Como nos gusta decir siempre, Rivas es Rivas por quienes hacéis esta ciudad a diario, con vuestra participación y dedicación a lo público. Por eso, estos presupuestos tienen mucho que ver con Rivas, sus barrios y su ciudadanía. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo.