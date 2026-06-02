Literatura infantil: Teresa y Candela. ¿Superhermanas?

Un viaje hacia la diversidad y el amor fraternal en Covibar

La literatura infantil ha dejado de ser un mero entretenimiento para convertirse en una poderosa herramienta capaz de transformar la sociedad y acompañar el desarrollo emocional de los más pequeños. Con esta profunda premisa aterriza el próximo miércoles 10 de junio a las 18:00h en el Centro Social de Covibar el nuevo y esperado trabajo literario de la autora, educadora y divulgadora Pilar Jorge Martín: Teresa y Candela. ¿Superhermanas?. Una obra que nos invita a reflexionar sobre la empatía, la diversidad y el verdadero significado de la complicidad familiar.

¿Qué nos enseña Teresa y Candela. ¿Superhermanas??

El libro nos sumerge en una historia cotidiana, tierna y muy cercana que refleja las complejas y ricas relaciones entre hermanas. Lejos de caer en la idealización de los vínculos fraternales, la obra de Pilar Jorge Martín aborda con maestría los pequeños desafíos diarios. A través de sus páginas, los lectores descubrirán la importancia fundamental de comprenderse, aceptarse y crecer juntas.

Lo que hace verdaderamente especial a esta obra es la naturalidad con la que se integran temas como la diversidad y la inclusión. No se presentan como conceptos teóricos abstractos, sino como realidades presentes en la vida cotidiana de muchas familias. Los niños y niñas podrán verse reflejados en las situaciones de Teresa y Candela, aprendiendo que nuestras diferencias son, en realidad, una fuente de riqueza y unión. Es una lectura que apuesta firmemente por la convivencia y el respeto mutuo.

Pilar Jorge Martín: Una voz comprometida con la educación emocional

Detrás de esta conmovedora historia se encuentra Pilar Jorge Martín, una profesional con una dilatada trayectoria en el ámbito educativo. Como profesora de Educación Infantil y Primaria, conoce de primera mano las necesidades afectivas y cognitivas de la infancia. Su compromiso va mucho más allá de las aulas: Pilar es una apasionada divulgadora y cuentacuentos que recorre colegios, librerías y espacios culturales para fomentar el amor por la lectura mediante la participación activa.

Asimismo, ejerce como responsable de la sección de literatura infantil con valores y redactora en el diario digital Vaguada.es. Desde este espacio, difunde planes culturales y familiares, y da visibilidad a autores y proyectos que comparten su visión: que los libros pueden ser el motor de una transformación social profunda.