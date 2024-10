Las curvas de la movilidad sostenible en Rivas

Parece extenderse la sensación de que el tiempo del coche parece estar llegando a su fin, debido a la creciente concienciación sobre su impacto ecológico y la existencia de otras alternativas de movilidad, ¿no es cierto? Curiosamente, los datos arrojan una realidad bien distinta: España tiene 627 coches por cada mil habitantes y la cifra no deja de aumentar, según los datos más recientes de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).

Según datos de la DGT, el número de automóviles ha aumentado de 17 millones en el año 2000 a 25 millones en la actualidad. Lo más llamativo es que el 43% de estos vehículos tienen más de 15 años, cuando en 2005 esta cifra era solo del 18.2%. No es, por tanto, que haya más coches porque la gente esté cambiándose hacia el coche eléctrico.

Explica Héctor García Barnés, en un reportaje para El Confidencial , que no está habiendo más matriculaciones de coches (el año récord fue 2005), sino que los españoles tienden a acumular más vehículos sin deshacerse de los antiguos. Las zonas rurales es donde este fenómeno se agudiza y muchos pueblos tienen ya un vehículo o más por habitante, mientras que las ciudades apuestan por necesitar menos coches al disponer de otras alternativas de transporte colectivo o infraestructura ciclista que a menudo no están disponibles en el medio rural.

¿Es caro el coche eléctrico?

Al preguntar a la gente, la principal razón es económica: el aumento del precio de los coches nuevos (8.2% de 2022 a 2023) ha llevado a muchas personas a mantener sus vehículos viejos o recurrir al mercado de segunda mano. Las personas mayores aguantan todo lo que pueden con sus coches o incluso nos cuentan que volvieron a conducir más a raíz del COVID, para no exponerse al contagio en el transporte público. “Hay una brecha de clase en la apuesta por el coche eléctrico”, sostiene Sergio Martín, economista especializado en medio ambiente y militante del PCE local. Este experto denuncia que el coche eléctrico depende de “tierras raras” y otros materiales que son o bien escasos o bien contaminantes, por lo que no considera que se pueda pasar fácilmente del coche de combustión al eléctrico en las cantidades suficientes que haría falta para combatir la emergencia climática.

Es un perfil parecido al vecino de Rivas quien compra un coche nuevo: la edad media del comprador es de 37 años y normalmente el vehículo busca cubrir la movilidad de una joven familia al completo. Eso no quiere decir que el coche sea un transporte eficiente que lleva siempre sus asientos completos, ya que la media de ocupación de los desplazamientos en coche es de 1,3 personas. Es decir, lo más habitual es ver automóviles que desplazan a una sola persona, en comparación con la mayor eficiencia del transporte colectivo (bus, metro, etc.).

¿O es más caro tener un coche inactivo?

Por otro lado, la profesora de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora de Transyt (Centro de Investigación del Transporte), María Eugenia López Lambas, considera que mantener los coches antiguos, incluso cuando se les da poco uso, es una decisión económicamente muy poco eficiente, también para el bolsillo de los ripenses: no se nos da bien calcular y ser conscientes de lo que nos cuesta un coche en un garaje. “A no ser que recorramos mucho, no sale a cuenta, pero no nos damos cuenta”, afirma López Lambas, indicando que “a menudo, te sale más barato coger un taxi cuando lo necesites”.

Una plaza de garaje, impuestos por la tenencia del coche, revisiones de ITV, reparaciones y un combustible encarecido con los años. El número de facturas es considerable, incluso sin contar con los costes de la contaminación o el mantenimiento de carreteras, que son soportados por el Estado, en vez de por la economía familiar.

El Observatorio Cetelem apunta a otra causa del envejecimiento del parque de automóviles: son aún poco conocidas herramientas como el Plan Moves, que cuenta con importantes incentivos para la compra de un coches nuevos (con etiqueta ECO o CERO), con la entrega del antiguo. Según Liliana Marsán, responsable del Observatorio, solo un 47% de los conductores consultados lo conocen, pero un 34% de quienes no lo conocen se plantearían adquirir un nuevo vehículo tras conocer el plan. El director de Zarabanda, Víctor Reloba, achaca esta brecha a un descenso en la publicidad de los concesionarios: “confían en que los gobiernos van a publicitar las ayudas, pero esos mensajes no calan”, señala.

La baja edad media de Rivas también contribuye a reducir el número de vehículos: en 2023, en Rivas había 497,12 turismos cada mil habitantes, muy lejos de las ciudades “cochistas” que superan el “una persona, un coche” como ocurre en Majadahonda, Alcobendas o Boadilla del Monte. Si analizamos los municipios madrileños de más de 50.000 habitantes, Rivas se encuentra justo en la mitad de la tabla, siendo el 12 de los 24 con menor número de turismos por mil habitantes.

Padre y madres jóvenes, comprando coches baratos y poco sostenibles medioambientalmente. Esa radiografía se cumple en Rivas, según Isidro Gallardo (ITV Rivas), quien describe que el parque de coches ripense es “mayoritariamente nuevo, de combustión y de gama media/baja”. Sean turismos nuevos o antiguos, Gallardo recuerda que las revisiones generales en un taller son recomendables hacerlas “para vehículos de uso corriente y exceptuando los recientemente salidos de fábrica, con una vez al año debería ser suficiente”.

El dueño de la más conocida ITV de Rivas también atiende muchos vehículos industriales y otros que hacen muchos kilómetros, donde lo recomendado es poner a punto el coche cada seis meses. Las incidencias que se recogen en este centro de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) son bajas: “en torno al 20%, siendo el desgaste de los neumáticos la incidencia más frecuente”, explica.

Coche eléctrico: los puntos de recarga y las baterías mejoran a marchas forzadas

Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), ofreció la conferencia «La realidad de la movilidad eléctrica española: derribando mitos y bulos» en la Feria de la Movilidad que organizaron recientemente ASEARCO y el Ayuntamiento, en el marco del Pacto Local para el Desarrollo Económico y el Empleo.

Feria de la Movilidad en Rivas

En ella, Pérez de Lucía destacó el aspecto empresarial del coche eléctrico, ya que “nuestro país cuenta con una industria de empresas de componentes de vehículos eléctricos muy desarrollada”.

El directivo de AEDIVE indicó, durante su intervención, que España destaca por ser un fabricante especializado de puntos de recarga de vehículos eléctricos y por ser un país minero: «la segunda mina de litio más importante de Europa está en nuestro país», remarcó.

Una reciente investigación de mercado realizada por Qualimetrie ha desmentido varios mitos sobre los vehículos eléctricos, según expuso en su presentación el representante de la asociación.

La encuesta reveló que una quinta parte de los participantes cuestiona la disponibilidad de infraestructura de recarga en España. Sin embargo, esta percepción contrasta con la realidad actual, pues compañías energéticas como Iberdrola están desplegando trescientos nuevos puntos de recarga mensualmente.

El análisis también evidenció que tres de cada diez encuestados consideran insuficiente la autonomía de estos vehículos. Ante esto, desde AEDIVE señalan que las baterías actuales proporcionan una densidad energética que permite una utilización prácticamente equiparable a los vehículos tradicionales.

Las principales motivaciones para optar por un coche eléctrico son, según el estudio, las ventajas económicas frente al incremento del precio del combustible, seguidas por las consideraciones ecológicas. Los datos indican que siete de cada diez compradores ya estaban decididos antes de la adquisición, mientras que un 62% reconoce la influencia decisiva del personal comercial en su decisión.

La investigación destaca el papel fundamental de los concesionarios en el proceso de compra, siendo el canal elegido por el 73% de los usuarios. También se destaca que los compradores suelen requerir más de dos visitas antes de tomar la decisión definitiva.

Rivas apuesta por el coche eléctrico

Desde el Ayuntamiento, se muestran satisfechos con el resultado de esta primera Feria de la Movilidad por su “impacto positivo”. A falta de la valoración más pormenorizada que elaborarán, el concejal Juanjo González Blas comenta que “las primeras impresiones que nos han trasladado los concesionarios es que están satisfechos tanto con el número de ventas, contactos y reservas realizadas, así como con la participación de la ciudadanía”.

La concejalía quiere seguir apostando por medidas que favorezcan el coche eléctrico, como las ayudas de bonificación al impuesto de circulación (IVTM), “cuyo impacto cada año es mayor (somos uno de los municipios con el impuesto más bajo)”, recuerda González Blas. Por su parte, Juan Carlos Fernández (Autoescuela Rivas Futura) comenta que él percibe en sus trayectos un incremento de coches de gas licuado (GLP), más que de eléctricos enchufables. “Van a ir siendo más, eléctricos y de gas, porque las restricciones van en aumento (en el Ayuntamiento de Madrid) y quién más, quién menos, tiene que ir a Madrid”, opina este docente de autoescuela.

Desde Rivas, también esperan seguir desarrollando la red de puntos de recarga, con un precio inferior al de mercado. “En este año se tiene previsto la ampliación de tres puntos de carga más y se está trabajando en la puesta en marcha de proyectos de carga rápida”, anuncia el edil.

Las Zonas de Bajas Emisiones combaten la contaminación

Casi todas las personas europeas que viven en las ciudades -concretamente, el 96%- están expuestas a concentraciones de partículas finas (PM2.5) por encima de los niveles seguros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese dato figura en el informe ‘Estado de la calidad del aire en Europa 2024’, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente ( AEMA ).

La asociación Rivas Respira viene estudiando con datos la presencia de tres tipos de contaminación atmosférica, como los óxidos de nitrógeno, la contaminación por ozono (que batió record en la Comunidad de Madrid, como denunció Ecologistas en Acción en su informe anual) o las PM10 (Partículas en suspensión de menos de 10 micrometros de diámetro).

Estas últimas, por ejemplo, se infiltran en las vías respiratorias y pueden generar irritación en nariz y garganta, o incluso daños en los pulmones, como bronquitis o empeoramiento de distintas afecciones pulmonares preexistentes. Desde Rivas Respira, alertan de que “teniendo en cuenta la cercanía de la incineradora de Valdemingómez, la Comunidad de Madrid debería reforzar la vigilancia de estas peligrosas partículas en suspensión más pequeñas”.

Es por ello que, desde la Concejalía de Movilidad, también ponen el foco en la contaminación y su impacto en la salud, como argumento de peso para las actuaciones de movilidad sostenible que están realizando. “Con las ZBE se calcula que se han retirado de la circulación una media de 700 coches, con lo que eso significa en reducción de emisiones en C02”, explica González Blas.

Pese a que no existe todavía ninguna ordenanza que regule en Rivas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), se llama así popularmente a las “zonas de especial sensibilidad” de los centros escolares, una medida complementaria que se recomienda acometer junto a las ZBE, tal y como recoge el Real Decreto. La normativa estatal recomienda que estas zonas se establezcan prioritariamente “en las proximidades de equipamientos escolares, sanitarios, hospitalarios y de residencias de ancianos”, e incluirán requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal, como ocurre en Rivas.

Igualmente, el Ayuntamiento ha acometido ya la instalación de 9 cámaras más (se suman a las 12 preexistentes) dentro de un proyecto europeo que le permitirá implantar una única ZBE en la ciudad que incluye la totalidad de su zona urbana excluyendo el polígono industrial, por lo que la afección a los vecinos y las vecinas en su conducción habitual será limitada. “Debemos seguir por la línea de potenciar las alternativas sostenibles al coche antes de evaluar si son necesarias nuevas restricciones”, sostiene el concejal de Movilidad, que no tiene pensado aprobar más restricciones a corto plazo.

El tráfico sigue preocupando a los vecinos

El concejal Juan José González Blas remarca la importancia de estas “ZBE” escolares para la seguridad de los más pequeños, no solo por la contaminación. “Nuestro modelo es ofrecer alternativas de movilidad sostenibles que sean muy atractivas, para así reducir la dependencia del vehículo privado”, explica en relación a la buena acogida de las Rutas Escolares en bus, que van a ampliarse con más rutas a pié y en bicicleta. Además, aunque los centros escolares siguen siendo un foco de congestión del tráfico, la medida de ir en bus al cole ha ayudado a paliar un poco la situación: “calculamos que ha retirado 300 coches en hora punta”, indica González Blas.

El concejal explica de forma pedagógica que Rivas es uno de los municipios con mayor población activa y una saludable actividad económica, lo que provoca que “las tasas de motorización crecen”. Reconoce, por tanto, que “existe un problema de congestión en momentos y lugares puntuales”, por lo que trabajan por reducir el tráfico. Buscan que la ciudadanía “tenga más opciones para elegir: rutas escolares, nuevo BicinRivas, mejora del transporte público con nuestra propuesta de RivasBus o con las demandas a la Comunidad para las mejoras en el Metro, como la cuarta estación o el fin de las incidencias”, enumera.

Varias fuentes consultadas creen que las multas de tráfico han seguido igual, algo que corrobora el concejal: “por tráfico, se tramitaron en 2023 un total de 9.709 expedientes, dato similar al de años anteriores”.

Apertura a la M-50: el cambio más deseado

La ciudadanía ripense está a la expectativa de que culminen las obras de la primera fase de la conexión de Rivas-Vaciamadrid con la M-50, una histórica reivindicación que aliviaría algunos de los problemas de congestión del tráfico del municipio. “Va a repartir el tráfico”, incide Juan Carlos Fernández Gómez (Autoescuela Rivas Futura).

En opinión de este experimentado conductor, “todo lo de aquí (Rivas Futura) se concentra ahí abajo, en la A-3, junto a todo lo que viene por la Avenida de los Almendros”. Para Fernández, “toda la zona desde -digamos- el Santa Mónica a Covibar” podrá tener una salida, mientras que la zona de Rivas Futura tendrá otra salida, por lo que no se concenta y colapsa tanto el rodamiento interno por la ciudad. “Va a venir fenomenal”, concluye.

En la misma línea, se pronuncia el concejal de movilidad, que ya está estudiando cómo puede modificarse el tráfico: “la apertura de la M50 tendrá un efecto positivo descongestionando la salida a la A3, pero hay que vigilar que la reordenación de los flujos no provoque congestión localizada en puntos y horas concretos”, explica. Desde el Ejecutivo local, ven con mucha preocupación la falta de atención del Consorcio Regional de Transportes de Madrid a sus demandas, así como las frecuentes averías.

Juanjo González Blas es firme defensor del transporte colectivo y las alegaciones que han presentado a la administración regional, porque cree que la mejora del tráfico en coche puede aliviar la situación, pero no es una solución a largo plazo. “El desarrollo de Berrocales puede tener mucha afección al tráfico y vemos con preocupación que no se esté planteando ni desde el Ayuntamiento de Madrid ni desde la Comunidad un plan específico de movilidad para la zona”, explica.

Rivas: ciudad segura para conducir

Uno de los cambios que trae consigo la reducción en el número de carriles es la reducción a 30 kilómetros/hora como límite de velocidad. Esta medida “tiene un impacto significativo en (la reducción de) los accidentes y en la gravedad de los mismos minimizando el riesgo de sufrir lesiones graves y salvando vidas”, explica González Blas.

La concejalía expone datos de 2024 que avalan cómo las actuaciones en movilidad están disminuyendo la cantidad de incidentes de forma importante, consiguiendo revertir una tendencia al alza que estaba muy relacionada con el aumento de población y de tráfico:

En 2021, hubo 100 accidentes con heridos, 444 sin heridos y ningún fallecido.

En 2022, hubo 122 accidentes con heridos, 480 accidentes sin heridos y una persona fallecida.

En 2023, fueron 151 con heridos, 491 sin heridos y 1 fallecimiento.

A 10 de octubre de este año, se han registrado únicamente 86 accidentes con heridos y 361 sin heridos, sin tener que lamentar ninguna víctima mortal.

Los carriles segregados también aumentan la sensación de seguridad, según nos comentan varios ciclistas, por lo que la bicicleta crece como alternativa de movilidad para desplazamientos de corto recorrido. Sin embargo, el debate sigue enquistado entre quienes defienden quitar los actuales carriles bici (como la Plataforma de la Movilidad) porque consideran que generan atascos, a riesgo de exponer al Ayuntamiento a importantes sanciones o a la devolución íntegra de los fondos europeos, y quienes defienden que la propuesta del Ayuntamiento debe ampliarse para que el carril bici permita cruzar la ciudad. Desde Rivas Respira, con datos de la Encuesta de Movilidad de 2018, recuerdan que la mayoría de desplazamientos internos son menores a dos kilómetros y equivalentes a menos de 10 minutos en coche, por lo que son potencialmente sustituibles por un desplazamiento en bicicleta.

Aunque tradicionalmente este medio ha estado vedado para la población de mayor edad o menor forma física, las administraciones están apostando también por la ayuda a la compra de bicicletas eléctricas, incluyendo a la Comunidad de Madrid. Las bicis ya no son solo para el verano, si triunfa este nuevo modelo de movilidad, pero tal vez la transición sea tan lenta que -con la emergencia climática en auge- en verano ya no se quiera salir a la calle.