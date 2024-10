La hipocresía del portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper

En su intervención de este pasado 15 de octubre en el Congreso de los Diputados, el hoy Portavoz Nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha dicho: “Es una inmoralidad pactar con Bildu”.

Para poder comprender hasta dónde llega la hipocresía de este político del Partido Popular, basta con recordar algunas de sus declaraciones anteriores:

Borja Sémper en 2011: “Nosotros (el PP) nos reunimos todos los días con Bildu y no pasa nada, negociamos a tope con Bildu y no tenemos ningún problema”.

Borja Sémper en 2013, apoyando a Bildu: “Que todo sea ETA no es cierto. […] El futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu”, argumentó el dirigente del PP nacional en una entrevista con Jot Down en 2013, dos años después de la disolución de la organización terrorista. De hecho, en la misma conversación, Sémper abogó por que su formación se abriera a pactos con el partido independentista vasco: “Por fin vamos a tener la oportunidad de discutir de política con Bildu. Eso es lo que yo quiero”. elplural.com 13.07.2023.

Pero no sólo Borja Sémper ha pactado con Bildu. El hoy Vicepresidente primero del Senado y miembro del Partido Popular, Javier Maroto, apoyando a Bildu, cuando era alcalde en Vitoria se sumó al exdirigente del PP de Guipúzcoa Borja Sémper en su defensa de pactar con Bildu: «No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros. Ojalá cundiese el ejemplo», le dijo Maroto al concejal de Bildu Antxon Belakortu durante un debate presupuestario (09.01.2013 El Mundo del País Vasco).

Sí, hipocresía del Partido Popular, que en estos días sigue utilizando de forma nauseabunda a víctimas del terrorismo para tapar sus negligencias y contradicciones.