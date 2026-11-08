OPINIÓN

La ALTA VELOCIDAD entra en la CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo del periodista Abel de Lamo sobre el cambio que ha supuesto en el escenario electoral el trágico accidente de Urda.

Ya son 69 los fallecidos y varias docenas de heridos, algunos muy graves, tras la colisión el pasado miércoles 28 de octubre, de dos trenes de alta velocidad, un Alvia de Renfe con otro de la privada Yrgo, parado en la vía a la altura de Urda (Toledo), con dirección a Sevilla.

El accidente difundido durante días, a través de todas las televisiones nacionales, ha tenido un impacto enorme en la opinión publica. También en importantes medios internacionales se ha informado del brutal suceso.

«Dos tragedias (Ademuz y Urda) en un mismo año no es asumible», dijo el presidente Pedro Sánchez en la zona del accidente. «Es prioritario conocer las causas del accidente. Llegaremos hasta el final. Si ha habido negligencias se conocerán, si ha habido fallos de seguridad se responderá con contundencia», señaló Sánchez. Ojalá fuera cierto, pero ya es tarde, demasiado tarde, aunque hay que poner en valor la actitud del ministro de Transportes, Oscar Puente, que casi durante 2 horas informó y respondió sin filtro alguno a todas las preguntas de los periodistas.

NUEVO RUMBO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Esta tragedia ferroviaria en Urda sin duda alguna ha cambiado el rumbo de la campaña electoral. Trasciende a las causas del siniestro, provocando una conmoción mediática y social muy significativa y condiciona al gobierno de Sánchez y a las propias elecciones del 29N. La alta velocidad entra en la campaña de lleno. A los temas de la vivienda, la enseñanza y las pensiones, que están en las calles y ocupan el relato, con las elecciones a un mes vista, se une ahora la tragedia de Urda, la falta de fiabilidad y seguridad en la alta velocidad ferroviaria en España, que esta pasando a ser el relato principal, al menos estos días y da aire a Feijóo que acude a la demagogia y pide la dimisión de Puente apuntando a Sánchez:»Si no dimiten (Puente y Sánchez) les dimitiremos en las urnas». Pero Feijoo aún arrastra la mochila del siniestro de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013 y olvida que siendo Presidente de Galicia señaló que era un «fallo humano». Y Rajoy, también gallego, compañero de partido y Presidente del Gobierno, se negó varias veces a dar explicaciones del accidente en el Congreso, (lo contrario que Puente ahora). A su vez VOX, que no respetó los 3 días de luto nacional, en redes insulta al Gobierno y clama que Puente «es un criminal y deberia ponerse a disposición de la justicia».

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD Y LA VIDA

No se trata de buscar culpables o hacer demagogía, sino de dilucidar las causas, ¿se ha impuesto la cultura de la producción y el negocio sobre la cultura de la seguridad y la vida? Parece que si. Irene Montero de Podemos indagaba hace día en esta dirección, pedía respeto a las victimas y que se mirase, como causa esencial del accidente, hacia la «liberación» del negocio ferroviario en España. En los últimos 15 años los viajeros se han multiplicado por tres y han llegado los operadores privados, lo que desborda los presupuestos poniendo en evidencia la necesidad de una actualización de medios y nuevas inversiones, también en personal. Un dato significativo, en junio 2026 PP, VOX y JUNTS votaron en contra en el Congreso (176 en contra y 173 a favor) y dejaron a Renfe sin 671 millones de euros destinados a actualizar su limite de crédito para renovar los trenes de servicio público. En este enfoque incidieron ayer su compañera Belarra y varios diputados de Sumar, ERC y Bildu, entre otros. Ahora la pregunta es obvia, ¿qué modelo ferroviario se va a defender en el futuro inmediato?

Nadie merece morir en un accidente como este, y seguramente tampoco nadie merece vivir con la culpa de haberlo provocado por acción, omisión o responsabilidad sobre las infraestructuras. Desde 1975 han sido 35 los siniestros ferroviarios graves y con victimas. Los tres últimos demasiado graves, el de Angrois (Santiago de Compostela), el 24 de julio 2013, ( exceso de velocidad en una curva), con 80 muertos y 143 heridos y con Feijóo presidente de la Xunta de Galicia. Adamuz (Córdoba) el 18 de enero 2026 ( rotura previa del carril) con 46 fallecidos y 152 heridos y finalmente este de Urda (Toledo) hasta hoy con 69 personas fallecidas y 180 heridas, ambos con Puente de ministro de Transportes.

DIMITE EL MINISTRO ÓSCAR PUENTE

Ayer martes, el Gobierno de la mano de Óscar Puente, dio la versión de los hechos en una sesion extraordinaria del Congreso de casi 5 horas, donde se expusieron muchos datos y valoraciones para entender mejor todo lo sucedido en Urda. También planteo el Gobierno un plan de ayudas urgentes de 30 millones de euros para los afectados por la tragedia. Y al final de la sesion Puente anunció con sorpresa su dimisión como diputado y ministro de Transportes y que tampoco se presentará a las próximas elecciones generales por Valladolid.

«Se lo he comunicado al presidente Pedro Sánchez hace unos minutos», señaló Puente. Todos los partidos, excepto Bildu habían solicitado su dimisión, especialmente la derecha y extrema derecha con demagogia, descalificaciones y mentiras. El PP apunta ahora directamente a Sánchez, «a quien dimitiremos en las urnas», señaló Feijóo. A su vez Rufián dijo que » me cae bien Puente, pero por decencia politica ha estado a la altura dimitiendo».

Ahora mismo la población sigue impactada por el incidente ferroviario pero la dimision de Puente abre un nuevo relato. Ahora las cosas ya son menos faciles para PP y VOX.

Finalmente toca hacer una auditoria independiente y una investigación judicial. La jueza ya ha brindado la zona del accidente, ha ordenado requisar las cajas negras y pone el foco en Adif/ Atocha.

Termino. Es importante entender que el mayor desastre de estos accidentes es la tragedia humana y se requieren además de responsabilidades, medidas de actualización politicas, económicas y técnicas, necesarias para evitar en el futuro otras catástrofes similares.

¡Que la tierra les sea leve. Descansen en paz todas las personas fallecidas!