IU Rivas destinará lo recaudado en su tradicional Roscón Solidario al Grupo Quirón

La noticia publicada por la organización ripense de izquierdas con motivo del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

Izquierda Unida Rivas ha anunciado que el dinero recaudado en su ya tradicional Roscón Solidario, que se celebrará el próximo día 4 de enero a las 11:00, será donado íntegramente al Grupo Quirón, en coherencia con el modelo sanitario que la Comunidad de Madrid viene impulsando desde hace años y que tan buenos resultados está ofreciendo a determinados intereses.

Desde la formación consideran que, después de más de doce años esperando el cuarto Centro de Salud del Barrio de la Luna, ha quedado claro que la sanidad pública puede permitirse seguir esperando. No ocurre lo mismo con la sanidad privada, que requiere estabilidad, confianza institucional y una relación fluida y cercana con quienes toman las decisiones.

IU Rivas ha subrayado que esta iniciativa pretende contribuir a unas buenas relaciones institucionales con el Gobierno de Ayuso, en el cual los recursos públicos encuentran con facilidad el camino hacia grandes empresas sanitarias privadas, evitando inversiones innecesarias en atención primaria, centros de salud de barrio o profesionales que solo generarían demasiadas expectativas.

Desde la organización han pedido además a la presidenta regional que arrime el hombro y continúe priorizando este modelo, tan eficiente que incluso permite una comprensión profunda de las necesidades del sector más allá de lo estrictamente profesional, demostrando que la colaboración público-privada funciona mejor cuando existe confianza, cercanía y conocimiento mutuo.

“Llevamos 12 años esperando un centro de salud en el Barrio de la Luna y en atención primaria puedes tener que esperar unos 20 o 30 días para que te den cita, ¿ha pasado algo?, no, no ha pasado nada. Así que esperar un poquito más es perfectamente asumible si esto contribuye a la estabilidad de empresas como Quirón o Ribera Salud”, han explicado fuentes de la organización.

Desde IU Rivas insisten en que este modelo ha demostrado ser sólido: la ciudadanía aprende a esperar, a desplazarse a otros municipios y a normalizar listas de espera interminables, mientras los beneficios empresariales crecen sin sobresaltos ni interferencias.

El Roscón Solidario se celebrará en la sede de IU Rivas el próximo día 4 de enero a las 11:00 en su sede del Centro Cívico Covibar, y servirá para que vecinas y vecinos participen con alegría, en el sostenimiento de un sistema que ha demostrado que ha logrado integrar intereses públicos, privados y personales con una naturalidad digna de estudio.