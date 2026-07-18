El Hospital del Sureste revisó la salud de 13 menores saharauis de Rivas

Los niños, acogidos por familias ripenses dentro de Vacaciones en Paz, han pasado un reconocimiento médico completo

El Hospital Universitario del Sureste ha realizado reconocimientos médicos a 13 menores saharauis acogidos este verano por familias de Rivas-Vaciamadrid dentro del programa Vacaciones en Paz. Las revisiones, efectuadas por los servicios de Pediatría y Consultas Externas, permiten detectar posibles problemas de salud y facilitar el tratamiento o seguimiento necesario durante su estancia en España.

Los menores proceden de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y participan en una iniciativa que cada verano les permite convivir durante varias semanas con familias de acogida. Además del intercambio cultural, el programa ofrece acceso a atención sanitaria especializada que, en muchos casos, resulta difícil de recibir en su lugar de origen.

Un chequeo completo al inicio del verano

Durante los reconocimientos, el personal sanitario realiza una evaluación integral del estado de salud de cada niño. Las pruebas incluyen una analítica completa, revisión clínica, control del peso y la talla, medición de la tensión arterial, cálculo del índice de masa corporal, revisión de la agudeza visual y valoración del estado nutricional.

La exploración también contempla la revisión de oídos y cavidad bucal, la auscultación y la administración de las vacunas que correspondan en cada caso.

El objetivo es identificar posibles patologías o necesidades asistenciales que puedan tratarse durante su estancia con las familias de acogida o, cuando no sea posible una intervención inmediata, dejar constancia de un diagnóstico que facilite el seguimiento en futuras campañas sanitarias desarrolladas en los campamentos.

Derivaciones a especialistas

Tras las revisiones realizadas este año, tres menores han sido derivados al Servicio de Otorrinolaringología y seis al de Oftalmología para completar su evaluación. Además, el hospital ha solicitado pruebas radiológicas para otros dos niños con el fin de ampliar el estudio de su situación clínica.

Estas actuaciones permiten atender problemas de salud que, en ocasiones, no pueden abordarse en los campamentos de refugiados por falta de recursos sanitarios especializados.

Una colaboración que se mantiene desde 2014

El Hospital Universitario del Sureste participa en este programa desde 2014, colaborando cada verano con los reconocimientos médicos de los menores acogidos por familias de la zona.

En Rivas-Vaciamadrid, el programa Vacaciones en Paz está coordinado por la asociación Rivas Sahel, dentro de una iniciativa impulsada por la Federación de Asociaciones Madrileñas de Amigos del Pueblo Saharaui (FEMAS-Sáhara). Gracias a este proyecto, niños saharauis de entre 8 y 12 años pueden pasar los meses de verano alejados de las altas temperaturas del desierto, convivir con familias españolas y acceder a revisiones médicas y tratamientos cuando lo necesitan.

La continuidad de esta colaboración sanitaria facilita tanto la atención durante su estancia en España como el seguimiento posterior de los menores en futuras campañas médicas desarrolladas en los campamentos saharauis.