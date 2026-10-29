Música electrónica hasta las 5:30 por los animales de Rivanimal

Ridoo y Raveanimal666 organizan el sábado 31 una fiesta en la discoteca Cadillac con entrada libre y recaudación íntegra para la protectora

La música electrónica y la protección animal se dan la mano este sábado en Rivas. Los colectivos Ridoo y Raveanimal666 organizan una fiesta solidaria de Halloween en la discoteca Cadillac (plaza Naranjo de Bulnes, 12) que arranca a las 22.00 y se prolonga hasta las 5.30 de la madrugada. La entrada es libre y la recaudación se destina íntegramente a los animales acogidos por Rivanimal, la protectora vinculada al Centro Integral de Protección Animal (CIPAR) del municipio.

El cartel, bajo el nombre de Raveanimal, encadena cinco sesiones: BOMU (22.00), San B2B Salao (23.00), Desti Tides (0.30), Ivan Smoka (1.30) y Sandro Bianchi (3.30). Hasta medianoche hay una oferta de tres cervezas por 10 euros o dos copas por 15.

Del CIPAR al escenario

Ridoo es un colectivo juvenil de la Casa Más Grande, el área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento. Sus integrantes visitaron las instalaciones del CIPAR, conocieron a los animales acogidos y grabaron un vídeo de las instalaciones para dar visibilidad a los que esperan un hogar y mejorar sus posibilidades de adopción. De esa experiencia sale su implicación en la fiesta.

Raveanimal666 reúne a músicos locales que unen la electrónica con el activismo animalista. La organización resume el sentido de la noche en una idea: «la solidaridad también puede bailar».

Rivanimal recuerda que hay más formas de colaborar además de la fiesta: hacerse socio por 10 euros al mes, sumarse a Teaming por un euro mensual, ser voluntario, adoptar o acoger. Toda la información y los animales en adopción están en www.rivanimal.org.

La cita se suma a la programación de Halloween del municipio, que este año incluye la fiesta municipal del auditorio y las actividades de las asociaciones locales. La del sábado es la única con carácter benéfico y destino animalista.