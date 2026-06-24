Fernando Olmeda presenta en Rivas su libro sobre Gerda Taro

El Ateneo Republicano de Rivas organiza un encuentro dedicado a la pionera del fotoperiodismo de guerra el próximo 25 de junio

El periodista y escritor Fernando Olmeda presentará este jueves 25 de junio en Rivas-Vaciamadrid su libro Gerda Taro: Fotógrafa en la guerra de España, una obra que recupera la trayectoria de una de las figuras más destacadas y menos conocidas de la fotografía documental del siglo XX. El acto, organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos de la Casa de Asociaciones, en el barrio de Covibar.

La presentación acercará al público la vida y el trabajo de Gerda Taro, fotógrafa alemana considerada una de las pioneras del fotoperiodismo de guerra. Su nombre suele aparecer vinculado al de Robert Capa, con quien llegó a España en agosto de 1936 para documentar el desarrollo de la Guerra Civil.

Una figura clave del fotoperiodismo: Gerda Taro

La obra de Fernando Olmeda profundiza en la historia de una reportera que utilizó la fotografía como herramienta para mostrar al mundo la realidad del conflicto español. Comprometida con la causa antifascista, Taro contribuyó a sensibilizar a la opinión pública internacional a través de imágenes que hoy forman parte de la memoria visual de la guerra.

Pese a la relevancia de su trabajo, su figura quedó durante décadas eclipsada por la de otros fotógrafos de la época. En los últimos años, diversas investigaciones y publicaciones han contribuido a recuperar su legado y a reconocer su papel en la evolución del periodismo gráfico moderno.

Coloquio y firma de ejemplares con Fernando Olmeda

El encuentro en Rivas incluirá un coloquio con Fernando Olmeda, una ronda de preguntas abierta al público y una posterior firma de ejemplares. La actividad está dirigida tanto a personas interesadas en la historia contemporánea como a aficionados a la fotografía y al periodismo.

La elección de Gerda Taro como protagonista de esta presentación conecta además con el creciente interés por rescatar la memoria de mujeres cuya aportación histórica ha quedado en un segundo plano pese a su relevancia en ámbitos como la cultura, la comunicación o la política.

El cierre del curso del Ateneo Republicano de Rivas

Con este acto, el Ateneo Republicano de Rivas pone fin a su programación del curso antes del verano. La entidad destaca que la actividad se enmarca en su línea habitual de difusión cultural y de recuperación de figuras históricas vinculadas a la defensa de los valores democráticos y antifascistas.

Gerda Taro falleció el 26 de julio de 1937, con solo 26 años, durante la batalla de Brunete. Casi nueve décadas después, su trabajo sigue siendo una referencia imprescindible para comprender los orígenes del fotoperiodismo de guerra y el papel de las mujeres en la construcción de la memoria histórica.