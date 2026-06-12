Estadísticas municipales

Conoce cómo se gestionan los servicios públicos en los municipios a partir del análisis de los informes de Coste Efectivo de los Servicios de las Entidades Locales.
Elige pestaña
Se recomienda la visualización de los datos desde PC. Para visualizarlos desde el móvil, utiliza este enlace.
Tipo de gestión: Conoce cómo cada ayuntamiento o entidad local, con sus entes públicos, gestionan cada servicio y el coste efectivo de cada uno. Puedes filtrar por servicio público, tipo de gestión, provincia o tamaño del municipio.
Ayuntamiento por tipo: Ofrece de modo agregado cuántos municipios recurren a cada tipo de gestión. Puedes filtrar por servicio público, provincia o tamaño del municipio.
Gasto por habitante: Ofrece de modo agregado el gasto medio por habitante según cada tipo de gestión. Puedes filtrar por servicio público, provincia o tamaño del municipio,
Tipo de gasto: Conoce el porcentaje de los recursos que cada entidad local dedica a cada servicio según el tipo de servicio. Puedes filtrar por servicio público, provincia o tamaño del municipio,
Ayuntamiento al detalle: Filtrando por ayuntamiento, como el coste efectivo y el coste por habitante de cada servicio público así como qué ente lo gestiona.
La información CESEL es la ofrecida por cada entidad local.
Sobre qué servicios se puede conocer el tipo de gestión:
-
- Abastecimiento domiciliario de agua potable
-
- Abastos, mercados, lonjas
-
- Acceso a los núcleos de población
-
- Actividades funerarias
-
- Alcantarillado
-
- Alumbrado público
-
- Biblioteca pública
-
- Cementerio
-
- Comercio ambulante
-
- Conservación y rehabilitación de la edificación
-
- Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial
-
- Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes
-
- Equipamientos culturales
-
- Evacuación y tratamiento de aguas residuales
-
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
-
- Ferias
-
- Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local
-
- Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local
-
- Instalaciones de ocupación del tiempo libre
-
- Instalaciones deportivas
-
- Instalaciones deportivas de uso público
-
- Limpieza viaria
-
- Medio ambiente urbano
-
- Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos
-
- Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
-
- Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
-
- Parque público
-
- Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
-
- Pavimentación de las vías públicas
-
- Policía local
-
- Prevención y extinción de incendios
-
- Promoción de la cultura
-
- Promoción del deporte
-
- Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones
-
- Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera
-
- Protección civil
-
- Protección de la salubridad pública
-
- Protección y gestión del Patrimonio histórico
-
- Recogida de residuos
-
- Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
-
- Transporte colectivo urbano de viajeros
-
- Tratamiento de residuos
-
- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística