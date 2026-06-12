Estadísticas municipales

Elige pestaña

Se recomienda la visualización de los datos desde PC. Para visualizarlos desde el móvil, utiliza este enlace.

Tipo de gestión: Conoce cómo cada ayuntamiento o entidad local, con sus entes públicos, gestionan cada servicio y el coste efectivo de cada uno. Puedes filtrar por servicio público, tipo de gestión, provincia o tamaño del municipio.

Ayuntamiento por tipo: Ofrece de modo agregado cuántos municipios recurren a cada tipo de gestión. Puedes filtrar por servicio público, provincia o tamaño del municipio.

Gasto por habitante: Ofrece de modo agregado el gasto medio por habitante según cada tipo de gestión. Puedes filtrar por servicio público, provincia o tamaño del municipio,

Tipo de gasto: Conoce el porcentaje de los recursos que cada entidad local dedica a cada servicio según el tipo de servicio. Puedes filtrar por servicio público, provincia o tamaño del municipio,

Ayuntamiento al detalle: Filtrando por ayuntamiento, como el coste efectivo y el coste por habitante de cada servicio público así como qué ente lo gestiona.

La información CESEL es la ofrecida por cada entidad local.

Sobre qué servicios se puede conocer el tipo de gestión:

Abastecimiento domiciliario de agua potable



Abastos, mercados, lonjas



Acceso a los núcleos de población



Actividades funerarias



Alcantarillado



Alumbrado público



Biblioteca pública



Cementerio



Comercio ambulante



Conservación y rehabilitación de la edificación



Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial



Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes



Equipamientos culturales



Evacuación y tratamiento de aguas residuales



Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social



Ferias



Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local



Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local



Instalaciones de ocupación del tiempo libre



Instalaciones deportivas



Instalaciones deportivas de uso público



Limpieza viaria



Medio ambiente urbano



Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos



Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos



Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas



Parque público



Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria



Pavimentación de las vías públicas



Policía local



Prevención y extinción de incendios



Promoción de la cultura



Promoción del deporte



Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera



Protección civil



Protección de la salubridad pública



Protección y gestión del Patrimonio histórico



Recogida de residuos



Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad



Transporte colectivo urbano de viajeros



Tratamiento de residuos

