“Los conductores cívicos son mayoría, si no sería la jungla”

Entrevista a Juan Carlos Fernández Gómez, profesor y dueño de la Autoescuela Rivas Futura.

Una ciudad con grandes y rectas avenidas es atractiva para las personas a las que les gusta conducir. Rivas ha evolucionado, así como su tráfico también, ahora es más fácil encontrar atascos por el aumento de población, que se traduce también en más peatones (según nos cuentan quienes se pasan todo el día al volante).

La movilidad es un tema extremadamente importante para que podamos vivir con comodidad y bienestar en nuestras ciudades. “Conducir es tomar decisiones”, sentencia Juan Carlos Fernández con la experiencia y sabiduría que le dan 14 años enseñando a conducir a la ciudadanía ripense en la Autoescuela Rivas Futura.

Como docente, tiene claro que las novedades como el carril bici tendrán éxito si hay un esfuerzo de educación porque “la gente no sabe cómo actuar”, advierte teniendo tanto a los conductores como a los ciclistas en mente. Acompáñanos a dar una vuelta con uno de los vecinos de Rivas que más conoce la ciudad, vista desde el volante.

Lleváis la friolera de 14 años enseñando a conducir en Rivas, desde la Autoescuela Rivas Futura. ¿En todo este tiempo, habéis visto cambios en la actitud o la habilidad de la gente a la hora de aprender a conducir?

Sí, el principal cambio es que ahora se exige bastante más en los exámenes de conducir. Especialmente aquí en Madrid, que es de los sitios más difíciles, pero en general en las grandes capitales.

¿Esa exigencia tiene que ver con la preparación del futuro conductor ante una conducción más complicada en ciudades como Madrid?

Sí, para conducir en grandes ciudades hay que habituarse a gestionar un atasco o a saber manejarse en grandes rotondas, salidas o incorporaciones. Mientras que en un pequeño pueblo en el que haya poco tráfico y casi no haya peatones, puedes hacer un examen con cuatro giros y cuatro callecitas, porque con eso podrás manejarte. No tiene nada que ver.

Y en Rivas, en concreto, ¿cómo es aprender a conducir en Rivas?

Aprender a conducir en Rivas es, por un lado, fácil y, por otro lado, se ha complicado un poquito el tráfico, pero se puede aprender bien a conducir muy bien. Es fácil porque tenemos avenidas amplias por las que se conduce bien, pero además casi todas las autoescuelas subimos en las primeras clases al aparcamiento del Miguel Ríos.

Ahí, sin tráfico, pueden coger soltura en lo más básico sin dificultad.

Claro, una autoescuela del centro de Madrid, eso imposible…a ver dónde encuentran espacios así para poder empezar a cambiar de marcha o manejarte un poquito con el volante.

Antes era casi una tradición sacarse el carné a los 18 años, ¿eso sigue existiendo o se ve menos gente que lo hace nada más obtiene la mayoría de edad?

Nosotros aquí lo que hemos notado es que llevábamos dos o tres años en los que había bajado un poco la gente que venía con los 18 recién cumplidos. Pero justo este año, no sé por qué, sí que la mayoría están entrando incluso sin tener los 18, con 17 años.

Para esa gente joven, ¿qué supone la independencia de poder moverse en coche?

Muchos vienen porque lo necesitan o lo van a necesitar, pero otros muchos vienen con mucha ilusión de sacarse el carnet, porque les gusta. Y luego está esa independencia que les da el tener coche porque, al final, en cuanto tienen coche…el transporte público tratan de usarlo lo menos posible. Te podría contar casos de alumnos o alumnas que cuando se han sacado el carnet, les ha cambiado la vida.

¿Porque les permitió obtener un trabajo o porque no podían ver a familiares?

Ya no solo de eso, de la independencia que te da tener coche, si no en el sentido de tomar decisiones. Porque, al final, cuando estás ahí conduciendo…es una toma de decisiones continua la que tienes que estar haciendo: si entro o no entro en la glorieta, a ver cuándo pasa éste, tienes que estar observando todo.

Recuerdo una chica que -en su casa, sus padres- me contaron que pedía permiso hasta para abrir la nevera. Y cuando se sacó el carné, a los dos meses, vinieron los padres diciendo que su hija era totalmente diferente. Su hija que no salía de casa y que pedía permiso para todo, cuando se sacó el carnet, aprendió a tomar decisiones. Ya no pedía permiso para todo, salía de casa…imagínate el cambio que puede suponer para muchas personas.

¿Qué actitud o qué habilidades se necesitan para aprender a conducir?

Yo siempre digo que todo se entrena, incluso la vista. Entonces, yo creo que la mayor habilidad para conducir tiene que ser la observación. Porque es el mayor problema que tienen todos los alumnos: aprender a estar pendiente de los peatones, del retrovisor, del semáforo, de las señales, de los coches que vienen, de los espejos…es lo que más les cuesta. Pero una vez que cogen eso, están preparados para cualquier carretera o entorno.

Y con todas las rutas que hacéis al cabo del día, ¿veis muchas imprudencias al volante?

Sí, a diario.Con las horas que paso ahí, veo de todo. Desde imprudencias de peatones a las de los conductores, evidentemente, y ya ni te cuento patinetes y demás que están introduciéndose cada vez más.

¿Cómo habéis visto la llegada de los nuevos carriles bici?

Yo llevo aquí muchos años y Rivas era un municipio donde se circulaba maravillosamente, con avenidas amplias de dos carriles. Lo que está ocurriendo es que se ha complicado la circulación porque la mayoría se ha quedado con un solo carril…y encima hemos duplicado la población que había hace 15 años.

Con lo que aumenta el tráfico.

Claro, ha aumentado muchísimo más el tráfico y ahora es cuando metemos el carril bici, que está muy bien para ciclistas, para patinetes y demás. Pero luego es muy triste cuando pasas por ahí todos los días y ves el carril bici muy vacío. Incluso ves a gente paseando por el carril bici.

Yo sí creo que es un buen invento, pero que hay que educar a la gente antes. Porque he visto muchas veces situaciones donde se ha estado a punto de atropellar a alguien. O bien por imprudencia del conductor, porque te vas a una glorieta y no te esperas que el del patinete o la bicicleta se meta (y que se meta sin mirar, que también es una imprudencia aunque tenga prioridad). Pero la gente no sabe todavía cómo actuar. Entonces, lo suyo es que antes tienes que educar.

¿Ha faltado una campaña de concienciación, especialmente con las famosas glorietas holandesas que comentabas?

Sí, totalmente. Además, no solo por la gente en general, también porque hay chavales de a lo mejor 13 años que van con su bicicleta por ahí. ¿Cómo le puedes decir que sepa las normas (si no han tenido que aprenderlas para sacarse un carné)? Entonces, si a eso le sumas que muchos conductores todavía tampoco saben cómo actuar y ni miran si viene un ciclista, pues se dan muchas situaciones de riesgo.

Otra de las cosas que a veces se señala como muy característica de Rivas son los resaltos para limitar la velocidad. ¿Cómo afecta eso a la conducción?

Muchísimo, muchísimo.Yo entiendo que hay que ponerlos…porque si no la gente va…son necesarios para evitar los excesos de velocidad. Pero entiendo las quejas porque hay algunos en Rivas que son auténticas montañas.

Cuando estás por aquí todo el día conduciendo, como estoy yo, es un poco insufrible encontrarse uno cada 50 metros, porque vas dando saltos y vas obligando al alumno a frenar. Es incomodísimo. Entiendo que ayuda a evitar esos excesos de velocidad, pero al final pagamos todos.

Sobre los excesos de velocidad, te quería preguntar sobre las multas en Rivas. ¿Qué tipo de infracciones crees que son las más frecuentes?

Saltarse los semáforos, que yo sepa. Los que hay en la entrada son de los que más multan. Y también -hasta que la gente lo conozca- las zonas de bajas emisiones. Sobre eso, yo creo que igual habría que poner un letrero muchísimo más grande que se vea bien, porque yo veo gente que se para en la misma glorieta para poder leer el cartelito de los horarios, que cuando vas circulando apenas se ve. Y por último los límites de velocidad, que o pones radares, o va a seguir pasando.

Más allá de los infractores, han venido descendiendo los accidentes de tráfico. ¿Hay cada vez más responsabilidad al volante?

Yo creo que sigue parecido. Por suerte, los conductores que cumplen las normas, son cívicos y piensan en los demás son mayoría, porque si no sería la jungla. Pero hay muchos que es que les da igual…a nosotros llevando un coche de autoescuela, hay gente que no tiene ni el más mínimo de calma, se te cala el coche y ya te están pitando.

Cuando lo mínimo sería ir con un poquito más de cuidado si tienes delante un coche de autoescuela, que pueda estar conduciendo alguien que está aprendiendo.

Claro, un poco de paciencia. Muchos alumnos me lo dicen: “¿no se dan cuenta de que es un coche de autoescuela?”. Y yo siempre les digo que el que no te va a respetar, le da lo mismo que sea un coche de autoescuela a que seas un camión.

Y respecto a esas infracciones, ¿veis diferencias por género en la conducción?

Yo creo que depende de la valoración o percepción del riesgo. Sobre todo en los chicos jóvenes, asumen más riesgo en comparación con las chicas. Y luego con la edad, evidentemente, también van asumiendo menos riesgo. Es decir, sí que se ven algunos casos en los que hay chicos jóvenes más agresivos al volante, pero tampoco algo exagerado. Y no creo que haya aumentado o variado mucho.

Y en las clases o en los aprobados, ¿ves actitudes diferentes entre alumnos y alumnas a la hora de aprender a conducir?

Por lo general, cuando llegan, a los chicos se les da un poquito mejor. Pero en las chicas, la que conduce bien, conduce muy muy bien. Pero luego a la hora de los aprobados es un 50/50, aprueban por igual. Lo que sí se nota es el chico que se ve que ha cogido un coche antes o incluso el que ha pasado horas en algún juego de simulación de conducción, especialmente en el momento de coger el juego de pedales, si ya lo ha hecho antes.

Y la mayoría aprueban entre la primera y la tercera vez que se presentan (en torno al 50% a la primera), hay una percepción de que es más difícil porque todo el mundo conoce a alguien que se lo sacó presentándose 6 o 7 veces, pero es la excepción.

Para esos jóvenes, tener carné les supone una mayor independencia y libertad individual, ¿tiene un peso en la identidad incluso de una persona joven el hecho de tener coche?

Sí, pero no a corto plazo, no son muy conscientes de ello al principio porque al final los chicos jóvenes cuando se sacan el carné comparten el coche del padre o de la madre. La independencia de los chavales es ahora más tardía en ese sentido.

Ya casi lo último, ¿por qué nos afecta tanto emocionalmente el hecho de conducir? Hay gente a la que le relaja mucho y gente a la que le pone muy nervioso…

Yo creo que es por el hecho de estar metido ahí en una cajita, como digo yo, de estar en un coche. Hay a quien le afecta más el hecho de tener que afrontar muchos estímulos al mismo tiempo, porque te viene un coche por allí o tienes que estar pendiente de muchas cosas. Esa sensación hay a quien le produce ansiedad, un estado de tensión. Yo les digo: “después de salir de aquí, te tienes que ir al fisio”. Porque se les agarrotan las cervicales, el cuello, los hombros, los brazos…

En cambio, hay gente a la que le gusta conducir y lo va disfrutando. Puede ir relajado y sin el más mínimo esfuerzo va pendiente de todo. Y si tú estás pendiente de todo y lo tienes controlado, la sensación que te produce es de calma. Y si además te gusta, lo disfrutas, yo particularmente lo disfruto.

“No te merece la pena ponerte nervioso”, le digo a los alumnos. Si tú tratas de tener todo controlado, te vas a dar pocos sustos. Ahora, si tú no lo tienes controlado y te fías de los demás…entonces es cuando te vas a llevar la sorpresa. Pero no hay que ir en tensión o nervioso, hay que relajarse.

Finalmente, ¿es Rivas una ciudad que te invita o te obliga a ir en coche a los sitios?

Tienes que coger el coche sí o sí. Queramos o no, es un municipio que ha crecido mucho, pero es una ciudad dormitorio. La mayoría de los que salen de aquí a trabajar, van a trabajar fuera. Y muchos de los que vienen aquí a trabajar, a los centros comerciales, vienen de fuera. Y ya ni te cuento los estudiantes, que después de bachillerato, si van a la universidad se tienen que ir fuera. Por lo tanto, sí o sí tienes que estar saliendo y entrando de Rivas, con lo cual la independencia de movilidad que te da un coche, la mayoría de las veces es muy importante.