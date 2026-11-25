El Coro Rivas canta el Réquiem de Fauré el 28 de noviembre

El auditorio Pilar Bardem acoge a las 19.30 el concierto del coro ripense con la orquesta de cámara Sant Boi Camerata, dirigida por Càndid Rodríguez

El Coro Rivas interpretará el Réquiem de Gabriel Fauré el sábado 28 de noviembre a las 19.30 en el auditorio Pilar Bardem de Rivas-Vaciamadrid, acompañado por la Sant Boi Camerata Orquestra de Cambra a 4 Cordes, que dirige Càndid Rodríguez.

Dos formaciones y una obra

El Coro Rivas, que dirige María José Borondo, afronta una de las obras centrales de su repertorio con la plantilla de cuerda de la Sant Boi Camerata, un conjunto de cámara que en esta cita actúa bajo la batuta de Càndid Rodríguez. Serán dos formaciones sobre el escenario del Pilar Bardem para una partitura escrita para coro y orquesta.

Fauré compuso su Réquiem en 1888 y lo estrenó ese mismo año en la iglesia de la Madeleine de París, donde era organista. La versión de concierto, con la orquesta completa, llegó en 1900, después de sucesivas revisiones. Frente a los réquiems dramáticos del siglo XIX, el de Fauré renuncia al juicio y al castigo: se detiene en la piedad y el descanso, da protagonismo a las voces y a la cuerda y evita el aparato monumental.

La temporada del coro

La cita llega después del recital con el que el Coro Rivas recibió en octubre a la Mesa Coral José Hódar de Torrevieja, una cita de intercambio entre formaciones que el Ayuntamiento recogió en su agenda cultural. El coro ripense mantiene así el ritmo de conciertos con invitados que ha marcado los últimos meses, ahora con una obra única y un acompañamiento instrumental.

No es la primera vez que el repertorio de Réquiem suena en el municipio con fuerzas locales: en marzo de 2025, la Sinfónica de Rivas y el Coro de Rivas abordaron el Réquiem de Mozart con solistas invitados en la programación municipal.

Entradas

El cartel del concierto remite a un código QR para las entradas. La cita es a las 19.30 en el auditorio Pilar Bardem, en Rivas-Vaciamadrid. El concierto cuenta con el patrocinio de Flores Avenue y del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, según figura en el cartel difundido por la asociación.

El Coro Rivas interpretará el Réquiem de Gabriel Fauré el sábado 28 de noviembre a las 19.30 en el auditorio Pilar Bardem de Rivas-Vaciamadrid, acompañado por la Sant Boi Camerata Orquestra de Cambra a 4 Cordes, que dirige Càndid Rodríguez.