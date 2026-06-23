El Ayuntamiento de Rivas vuelve a lograr las tres Pajaritas Azules

El municipio revalida uno de los máximos reconocimientos nacionales a la recogida selectiva de papel y cartón

Rivas-Vaciamadrid ha renovado la distinción de las tres Pajaritas Azules, el máximo reconocimiento que concede el programa nacional de excelencia en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón. Este galardón reconoce el trabajo realizado por el municipio en materia de reciclaje, así como la calidad de los servicios de recogida y la implicación ciudadana en la separación de residuos.

La renovación de este reconocimiento sitúa de nuevo a Rivas entre los municipios españoles que cumplen los estándares más exigentes en la gestión de este tipo de residuos. Las Pajaritas Azules evalúan distintos aspectos relacionados con la recogida selectiva, la eficiencia del servicio, las campañas de sensibilización y los resultados obtenidos en reciclaje.

Un reconocimiento a la gestión de residuos

La obtención de las tres Pajaritas Azules supone que el sistema municipal de recogida de papel y cartón mantiene unos niveles de calidad destacados. Este distintivo se concede tras analizar indicadores relacionados con la gestión del servicio y la mejora continua de los procesos de reciclaje.

El papel y el cartón forman parte de los residuos que más pueden aprovecharse mediante la economía circular. Su correcta separación permite reducir el consumo de materias primas y disminuir la cantidad de residuos destinados a vertedero.

En el caso de Rivas, la recogida selectiva de estos materiales forma parte de una estrategia más amplia orientada a aumentar las tasas de reciclaje y fomentar hábitos sostenibles entre la población.

La colaboración ciudadana, clave para mantener el reconocimiento

El mantenimiento de este galardón también depende de la participación vecinal. La correcta utilización de los contenedores azules y la separación de papel y cartón en los hogares resultan fundamentales para alcanzar los niveles de calidad exigidos por el programa.

Entre los residuos que deben depositarse en estos contenedores se encuentran cajas de cartón plegadas, periódicos, revistas, folletos, sobres y envases de papel limpios. Por el contrario, materiales como papel plastificado, servilletas usadas o cartón con restos de comida deben depositarse en otros contenedores según su composición.

Apuesta por una ciudad más sostenible

La renovación de las tres Pajaritas Azules refuerza la posición de Rivas-Vaciamadrid como uno de los municipios madrileños que mantiene una apuesta continuada por la gestión sostenible de residuos y la mejora de los sistemas de reciclaje.

Este reconocimiento llega en un contexto en el que las administraciones locales afrontan el reto de incrementar la recuperación de materiales y cumplir los objetivos ambientales marcados por la normativa europea y estatal. Mantener este nivel de excelencia en la recogida de papel y cartón permite a la ciudad seguir avanzando hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.