El colegio El Olivar tendrá robótica e IA en atención temprana

Este centro público de Rivas Vaciamadrid se incorpora al programa ROBIC de la Comunidad de Madrid.

El colegio El Olivar de Rivas-Vaciamadrid incorporará el próximo curso el programa ROBIC de la Comunidad de Madrid. La iniciativa utiliza robótica e inteligencia artificial (IA) para reforzar la atención temprana de alumnos con necesidades educativas especiales y adaptar las actividades a cada menor.

El CEIP El Olivar, situado en Covibar, será uno de los nueve nuevos centros públicos de la Comunidad de Madrid que participarán en ROBIC. El programa utiliza un robot humanoide y herramientas de inteligencia artificial como apoyo a docentes y terapeutas.

La tecnología está dirigida a alumnos con distintas necesidades educativas. Entre ellas se encuentran el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el retraso madurativo y algunas alteraciones del neurodesarrollo.

También puede utilizarse con menores con limitaciones motoras, cognitivas o relacionales. El programa contempla además casos de secuelas derivadas de un daño cerebral.

Durante las sesiones, el alumnado interactúa con un robot humanoide. Este dispositivo cuenta con cámaras 3D y otros sensores que permiten interpretar la interacción con cada menor.

La inteligencia artificial ayuda a seleccionar los ejercicios más adecuados. El objetivo es trabajar áreas como la comunicación, la expresión oral y corporal, la psicomotricidad y el autoconocimiento.

Cómo funcionará la robótica e IA en El Olivar

ROBIC busca adaptar las actividades al ritmo y las necesidades de cada alumno. La información recogida durante las sesiones se emplea para personalizar estas actividades.

La Comunidad de Madrid señala que el programa cumple la normativa de protección de datos. Además, las decisiones educativas siguen correspondiendo a los docentes y terapeutas. El proyecto se plantea, por tanto, como una herramienta complementaria al trabajo que realizan los profesionales del centro. Su finalidad es facilitar una atención más personalizada a los alumnos que necesitan mayor apoyo.

El programa de robótica e IA llega a nueve centros

La incorporación de El Olivar forma parte de la ampliación de ROBIC a nueve centros públicos madrileños. La Comunidad de Madrid ha tomado esta decisión después de evaluar un proyecto piloto desarrollado durante ocho meses en el Colegio Gaudem de Madrid.

En esta primera experiencia participaron 30 menores de entre cuatro y diez años. Según la evaluación de la Comunidad, el uso de la herramienta aumentó el interés, la participación y la motivación del alumnado. También se observó una mejora en la comprensión de las instrucciones y un clima de aprendizaje más tranquilo y colaborativo.

Además de El Olivar de Rivas, el programa llegará a centros de Madrid, Valdemoro, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Carabanchel, Fuenlabrada y Alcobendas.

Con esta ampliación, ROBIC estará presente en diez centros educativos públicos de la región durante el próximo curso.