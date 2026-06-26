Rivas aprueba su III Plan Local de Infancia y Adolescencia

El PLIA ha sido aprobado por todos los grupos municipales del pleno municipal excepto los de las concejalas que concurrieron en la lista de VOX.

Rivas ya tiene su III Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA). Se trata de un requisito de UNICEF para poder renovar la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI). Rivas renovó como Ciudad Amiga de la Infancia el pasado noviembre de 2025, cuando el anterior PLIA (2022-2025) estaba próximo a caducar.

UNICEF establece 4 criterios para formar parte del programa CAI: contar con un mecanismo de coordinación interna para transversalidad la política local de infancia, dotarse de un espacio de participación infantil como el Foro Infantil de Rivas, realizar un diágnóstico y un PLIA.

Este mes no sólo se ha aprobado el PLIA. También habrá finalizado el informe final del Diágnóstico de la infancia y la adolescencia de Rivas. La redacción de este informe se ha encargado a Enclave de Evaluación, colectivo sin ánimo de lucro que llevó a cabo el proceso de evaluación durante el primer semestre de 2025.

Aunque aún no se conocen ni el PLIA ni el Diágnóstico, el Ayuntamiento ha adelantado que el trabajo a realizar durante los próximos años se centrará en 5 derechos:

Derecho a recibir servicios esenciales

Derecho a ser valorado, respetado y tratado justamente

Derecho a ser escuchado

Derecho a vivir en entornos seguros y limpios

Derecho a ser niño, niña o adolescente

Todos los partidos a favor excepto VOX

El III PLIA se ha aprobado en el pleno municipal de junio con los votos a favor de IU-MM-VQ, PSOE y PP. María de los Ángeles Guardiola, concejal no adscrita que concurrió en las listas de VOX, votó en contra. La concejala de VOX, Eliana Palacios, se encontraba ausente durante la votación.

“No se puede construir la ciudad desde el adultocentrismo”, enunció la concejala de Educación, Infancia y Adolescencia Charo Sandoval (IU-VQ-MM). Al presentar el Plan Local de Infancia y Adolescencia, lo contextualizó el Plan en el marco del distintivo de “Ciudades Amigas de la Infancia”.

Defensa de la familia tradicional de VOX

Sobre el tercer plan de este tipo, Guardiola cuestionó la utilidad del plan. También reclamó medidas para que los abuelos pasen más tiempo con sus nietos. Frente a la iniciativa de implicar a la infancia como “ciudadanía activa”, Guardiola la criticó para reivindicar el papel “primordial” del “padre y la madre”, obviando la diversidad de familias existentes en Rivas y negando la participación infantil, pese a ser uno de los cuatro principios rectores de la Convención de Derechos de la Infancia, aprobada por la ONU en 1989.

Por su parte, Palacios reconoció algunas virtudes al plan pero afirmó “que el plan no se limita a proteger la infancia, sino a adoctrinar”, compartiendo la reivindicación de la familia tradicional de su ex compañera de grupo. Las concejalas ultras cuestionaron que se forme a la infancia en derechos humanos básicos como la igualdad de género o el respeto al colectivo LGBTIQ+.

Apoyo a los objetivos del PLIA

Amara Gómez (PP) sostuvo que “el apoyo a los objetivos generales” no implica que no tengan críticas a que el PLIA no sea “una herramienta útil de gestión”.

Elena Muñoz (PSOE) replicó a la bancada conservadora que las políticas de infancia son una competencia autonómica y que los índices de pobreza infantil dependen fundamentalmente de gobiernos autonómicos como el de Andalucía o Madrid. La edil socialista reivindicó a todas las familias, incluidas las monoparentales y las del colectivo LGBTIQ.

“Cuestionan el lenguaje y el método”, respondió una sorprendida Charo Sandoval a parte de la oposición, reivindicando el reconocimiento que supone ser “Ciudad Amiga de la Infancia”, galardón cada vez más exigente y difícil de obtener, sostuvo. Sandoval llamó a seguir haciendo de la infancia “protagonistas de la ciudad” y agradeció a la infancia y a la adolescencia de Rivas sus aportaciones para seguir haciendo una ciudad más libre y segura para ellos.