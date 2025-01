Cuando ordenamos los servicios públicos y la acción de gobierno para mejorar la salud no podemos errar el tiro, o al menos la diana. Es demasiado importante. Sabemos desde hace décadas que de todo de lo que depende la salud, el sistema sanitario es de lo que depende menos, pero la mayoría de las reclamaciones de los movimientos sociales se enfocan a pedir justo eso, mejorar el sistema sanitario, evitar los recortes, tener pediatras… Y eso es importantísimo, pero no es lo más importante. Si algún día la sanidad funciona tal y como todas queremos, con eso solo no bastará para garantizar lo que de verdad sí importa: la salud y el bienestar de la gente.

No se trata de tener un buen taller, se trata de que tener un coche que no se rompa. ¿Cuál es el mejor sistema sanitario? El que no sea necesario usar. La diana no es tener el mejor sistema, es tener unas condiciones de vida que nos hagan necesitar poco o nada al sistema sanitario.

Sabemos que la segregación racial en los barrios se relaciona con mayores índices de obesidad y diabetes, sabemos que la precariedad laboral perjudica más a la salud que el desempleo, sabemos que las cesáreas crecen cuando las mujeres tienen menor nivel educativo, y sabemos que los problemas para afrontar el pago de la vivienda se asocian a un mayor riesgo de un trastorno mental. Sigamos reclamando más Atención Primaria para esa obesidad y diabetes en barrios segregados, sigamos pidiendo ginecólogas para esas cesáreas y citas en salud mental para esos problemas psíquicos, pero quedarnos solo ahí sería errar la diana. Los movimientos sociales que queremos mejorar la salud de nuestra gente no podemos quedarnos ahí. Tenemos que conseguir mayor integración y comunidad en nuestros barrios, mejores trabajos, un mejor sistema educativo y una vivienda accesible.

El derecho a la salud es más que el derecho a la asistencia sanitaria, porque tenemos más que el derecho a que nos reparen cuando nos rompemos. Tenemos derecho a no rompernos.