Coñumor 2024 se celebra en octubre

El viernes 25 (10€) y el sábado 26 (gratuito) se celebra el festival de humor feminista.

El festival de humor feminista Coñumor, vuelve a celebrarse. El festival, que en 2023 se tuvo que suspender, se celebrará en Rivas los días 25 y 26 de octubre.

Este año se celebra la noche del viernes 25 de octubre, de 20.30 a 22.30, en el auditorio municipal Pilar Bardem (10 €, las entradas se pueden comprar online o en taquilla del Pilar Bardem -jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, o días con función desde una hora antes-). También el sábado 26 de octubre (gratuito con actuaciones a las 17:00, 19:00 y 21:00 horas y apertura de puerta media hora antes de cada espectáculo) en La Casa+Grande y la carpa Arribas Circo.

Durante la jornada del sábado, además, habrá servicio de acogida, para mayores de 3 años (20 plazas), de 18.00 a 20.15. Se debe solicitar, antes del martes 22 de octubre, por mail a mujer@rivasciudad.es indicando la edad de cada peque.

Viernes 25

20.30. ‘DE MADRID AL SUELO’.

Anna Marchessi.

+16 años.

Anna cuenta sus aventuras y desventuras en la capital; ese Madrid en el que nunca te encuentras con tu ex pero te dan cita médica para 2030. A Anna Marchessi (Barcelona, 1992) le empuja un afán por contar historias y por promover una representación realista de la discapacidad en los medios. Como actriz ha protagonizado ‘Campeonas’, spot de la ONCE dirigido por Javier Fesser; también, ‘Supernormales’ y ‘Lectura fácil’, dirigida por Alberto San Juan, ambas para el Centro Dramático Nacional. Y ha participado en la serie ‘Fácil’.

21.00. ‘BISEXUALA’.

Sil de Castro.

+16 años.

Sil de Castro, autora fresca de reflejos

supersónicos, dispara al aire contra los sentidos más íntimos. Cómica veterana y cocreadora del espectáculo ‘Calladitas’ estáis más guapas, comedia feminsta que ha arrasado en su gira nacional durante cuatro temporadas. Con un humor fresco, descarado, gamberro, canalla, irreverente y combativo, esta valenciana explicará sus aventuras y desventuras siendo mujer, cómica, vedette y bisexual, todo, en formato monólogo durante 20 minutos.

21.20. ‘GÉNERO Y FIGURA’.

Vidda Priego.

+16 años.

“Vidda Priego es una persona trans no binaria. ¿Sabes lo que significa? Tranquila, Vidda tampoco lo sabía”. Así presentan las organizadoras del festival a esta cómica que llega a Rivas con un espectáculo didáctico: “¿Conoces las expresiones manspleaning, pansexual, poliamor, feminismo interseccional, expresión de género, bisexual o intersexual? Ven, que Vidda nos aclarará estos y otros palabros a su manera”, añaden sobre esta actuación de stand-up comedy [monólogos] e improvisación cargado de humor hilarante, LGTBI+ y feminista que reflexiona sobre la propia identidad sexual y la diversidad de genero.

22.00. ‘ES MI HOMBRE’.

Livianas Provincias.

+16 años.

La Berta y la Reme son dos modistas de pueblo que trabajan en Madrid, en un taller de costura clandestino, bajo el nombre de Livianas Provincianas. La Berta, que ha pasado toda su vida temiendo el qué dirán, y la Reme, fuerte, valiente y luchadora, intentan ganarse la vida en la capital, pero las cosas no serán tan fáciles. Entre pespunte y pespunte van recordando desde un nuevo punto de vista los cuplés clásicos (algunos dramáticos, pero la mayoría picantones), canciones que les han cantado las mujeres más importantes de sus vidas.

Sábado 26

17.00. ‘Y TÚ, ¿CON QUÉ GAFAS MIRAS’.

Margarito y Cía.

Público familiar.

Sesión de narración oral, historias y curiosidades para concienciar y visibilizar la necesidad de avanzar en igualdad. Historias de ahora y de siempre a las que daremos una vuelta y nos harán pensar, reflexionar y dialogar, mostrando que hay hábitos adquiridos y la necesidad de cambio de los mismos.

19.00. ‘PALOMA DE PARQUE’.

Clara Ingold.

+16 años.

‘Paloma de parque’ es el segundo espectáculo en solitario de Clara Ingold, que versa sobre la autodestrucción, como individuos y como sociedad. Estrenado en Palma a finales de 2023, ya ha sido visto por más de 5.000 espectadores. A partir de anécdotas y vivencias personales explicadas en clave cómica, Clara Ingold habla de los problemas de su generación, pero que implican a todos como sociedad.

21.00. ‘SALVE REGINA’.

Ángela Palacios.

+16 años. En la carpa Arribas Circo (al lado de La Casa+Grande).

Regina no está bien. Desde hace meses un tictac le está taladrando el ánimo. Mientras lidia con ese sonido repetitivo e incesante, ha empezado a plantearse si quiere o no ser madre, y en caso de serlo, de qué manera lo haría. No tiene pareja estable, ni dinero para congelar óvulos. La Seguridad Social le cubriría la inseminación artificial pero… ¿Quiere ser madre soltera? Por eso se ha apuntado al grupo de apoyo Mujeres Anónimas con dudas acerca del tema de la maternidad sí o no.

21.00. ‘BIBANG THEORY’.

Asaari Bibang.

+14 años.

Después de tres años de gira con su ‘Humor Negra’, Asaari Bibang vuelve a la carga con ‘Bibang Theory’, un monólogo sin parafernalia, solo verbo, en el que, como bien anuncia el título, teoriza sobre la vida y todo aquello que ha aprendido en estos últimos años. Una crítica descarnada inspirada en su formato ‘Los monólogos de la cocina’, un ejemplo de cómo al final del día, con una copa de vino e intimidad, podemos arreglar el mundo y reírnos de ello, abrazando nuestros propios errores y contradicciones.