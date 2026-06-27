Campamentos gratuitos en bibliotecas de Madrid este verano

La Comunidad de Madrid organiza actividades de arte, ciencia, teatro y robótica para menores de 3 a 12 años hasta el 10 de julio

Las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid acogen desde esta semana una nueva edición de sus campamentos infantiles gratuitos de verano, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años que estará en marcha hasta el próximo 10 de julio. El programa se desarrolla en doce bibliotecas de la red pública regional con el objetivo de ofrecer actividades educativas y de ocio durante las primeras semanas de las vacaciones escolares y facilitar la conciliación familiar.

La programación incluye más de una treintena de talleres centrados en disciplinas como el arte, la ilustración, la ciencia, la robótica, las nuevas tecnologías, la historia, la arqueología, el teatro y la lectura. Cada actividad tiene una duración de cinco días consecutivos, de lunes a viernes, y se celebra en horario de mañana, entre las 10:30 y las 13:30 horas.

Talleres de ciencia, teatro, cine y lectura

Los campamentos están planteados como espacios de experimentación creativa y aprendizaje. Entre las propuestas, los participantes podrán grabar un cortometraje, descubrir curiosidades sobre castillos, conocer la historia de los violines, realizar experimentos científicos o desarrollar habilidades de expresión corporal mediante actividades teatrales.

La iniciativa busca combinar el componente lúdico con el educativo durante el periodo vacacional, ofreciendo alternativas gratuitas para las familias una vez finalizado el curso escolar.

Doce bibliotecas participan en el programa

Los talleres se celebran en las bibliotecas públicas José Acuña (Moncloa-Aravaca), Luis Rosales (Carabanchel), Pedro Salinas (Centro), José Luis Sampedro (Chamberí), Rafael Alberti (Fuencarral-El Pardo), Antonio Mingote (Latina), Javier Marías (Moratalaz), Elena Fortún (Retiro), José Hierro (Usera), Miguel Hernández (Puente de Vallecas), Luis Martín-Santos (Villa de Vallecas) y María Moliner (Villaverde).

Aunque Rivas-Vaciamadrid no cuenta con ninguna de las sedes del programa, varias de las bibliotecas participantes se encuentran a pocos kilómetros del municipio, especialmente las situadas en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, lo que facilita el acceso para muchas familias ripenses.

Cómo consultar las actividades

La programación completa, junto con la información específica sobre cada taller y las actividades previstas en cada biblioteca, puede consultarse a través del Portal del Lector de la Comunidad de Madrid.

Las actividades forman parte de la oferta cultural de verano de la red de bibliotecas públicas regionales y se desarrollan durante las tres primeras semanas tras el cierre del curso escolar, ofreciendo una alternativa gratuita de ocio educativo para los menores durante las vacaciones.