Campamentos deportivos de Rivas llenan sus 2.424 plazas

Los campamentos municipales superan en más de 200 participantes las inscripciones del verano pasado

Los campamentos deportivos de verano de Rivas-Vaciamadrid han completado las 2.424 plazas ofertadas para esta edición, una cifra que supone más de 200 inscripciones adicionales respecto a 2025. El programa, organizado por la Concejalía de Deportes entre el 22 de junio y el 31 de julio, ofrece actividades dirigidas a menores nacidos entre 2011 y 2023 y combina deporte, ocio y medidas para facilitar la conciliación de las familias durante el mes de julio.

La oferta se desarrolla en los dos polideportivos municipales y se organiza por semanas. Durante las mañanas, los participantes pueden disfrutar de actividades como piscina, tenis, pádel, ludoteca y juegos deportivos, además de compartir tiempo con otros niños y niñas en un entorno de ocio activo.

Más demanda para un servicio de verano

El aumento de la participación confirma la elevada demanda de este servicio municipal durante las vacaciones escolares. Las plazas se adjudican mediante sorteo público, un sistema que busca repartir una oferta que cada verano registra un elevado número de solicitudes.

El horario habitual de los campamentos es de 9.30 a 14.00 horas, con un descanso para el almuerzo entre las 11.30 y las 12.00. Además, las familias pueden contratar un servicio de acogida desde las 8.00 hasta las 9.30 y un comedor de 14.00 a 16.00 horas, lo que amplía la cobertura para quienes continúan trabajando durante el verano.

La concejala de Deportes, Mónica Carazo, destaca que «es uno de los programas intensivos que más demanda genera entre las familias, que encuentran en los campamentos un espacio de socialización y ocio saludable para sus hijas e hijos».

Actividades adaptadas para una participación inclusiva

Los campamentos incorporan también medidas específicas para favorecer la inclusión de menores con necesidades especiales, fruto del trabajo conjunto con la Comisión de Diversidad del municipio, en la que participan asociaciones, familias y la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud.

Entre las actuaciones desarrolladas figura el refuerzo del personal monitor para menores con trastorno del espectro autista (TEA), además de entrevistas individualizadas con las familias antes del inicio de la actividad para adaptar la atención a cada caso.

Asimismo, las familias de menores con TEA reciben con antelación la programación diaria para poder prepararla en casa y, al finalizar cada jornada, disponen de una agenda con información sobre el desarrollo del día. También se mantiene un acceso prioritario durante la entrada y salida de los campamentos para facilitar la organización y reducir situaciones de estrés.

La programación deportiva se suma a los campamentos urbanos municipales, que también se desarrollan durante el verano en Rivas-Vaciamadrid y amplían la oferta de actividades para la infancia durante las vacaciones escolares.