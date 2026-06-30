Arco Verde alcanza los 222 kilómetros y conectará 25 municipios de la Comunidad de Madrid

La red de senderos y espacios naturales mejorará la conexión con parques regionales y áreas forestales

La Comunidad de Madrid ha completado el desarrollo del corredor medioambiental Arco Verde, una infraestructura de 222 kilómetros que une actualmente 25 municipios del área metropolitana con algunos de los principales espacios naturales de la región. El proyecto, que combina itinerarios para caminar, correr o montar en bicicleta con actuaciones de restauración ambiental, seguirá ampliándose durante este año hasta alcanzar los 262 kilómetros.

La finalización del trazado se ha dado a conocer coincidiendo con la celebración de la tercera edición del Cross Arco Verde-Carrera de la Biodiversidad, disputada en el Monte de Boadilla del Monte y en la que han participado cerca de 500 corredores.

Un corredor que conecta parques naturales y zonas forestales

Arco Verde enlaza municipios del entorno de Madrid con los Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, el Curso Medio del Río Guadarrama y el Parque Regional del Sureste, además de otros parques periurbanos, montes de utilidad pública y áreas forestales.

La iniciativa continuará creciendo con el proyecto Arco Verde Universidades, que permitirá extender la red hasta los 262 kilómetros e incorporar la conexión con los campus de la UNED en Las Rozas, la Universidad Complutense en Somosaguas y la Universidad Politécnica de Madrid en Montegancedo.

Para los vecinos de municipios del este de la región, como Rivas-Vaciamadrid, el corredor supone una mejora de la conexión con el Parque Regional del Sureste, uno de los principales espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid.

Más de 30 rutas para recorrer la región

La Comunidad ha diseñado 32 rutas señalizadas para facilitar el uso del corredor. De ellas, 12 son recorridos cortos y 20 superan los 12 kilómetros de longitud.

Entre las propuestas destaca el Gran Anillo de Arco Verde, un itinerario de 178 kilómetros que permite rodear la capital enlazando diferentes espacios naturales. Cada recorrido incluye información sobre el perfil del terreno, accesos en transporte público, puntos de entrada y recomendaciones para realizar la actividad con seguridad.

Inversión ambiental y mejora de la biodiversidad

Además de crear nuevos itinerarios para el ocio y el deporte al aire libre, el proyecto ha incorporado actuaciones de restauración ambiental. La inversión realizada por el Gobierno regional asciende a casi 15 millones de euros.

Entre las intervenciones destacan la plantación de 188.000 árboles y arbustos, la creación de siete charcas, la mejora de varios tramos fluviales y la habilitación de 25 áreas de biodiversidad. También se han instalado más de 200 refugios para murciélagos y aves insectívoras, 30 cajas nido, 23 hoteles para insectos polinizadores y 15 muretes destinados a anfibios y reptiles.

Durante la presentación del proyecto, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, participó en la tercera edición del Cross Arco Verde, una prueba que este año se celebró en el Monte de Boadilla con recorridos de cinco y nueve kilómetros, tras las dos primeras ediciones organizadas en Alcobendas y Leganés.