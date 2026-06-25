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Aída Castillejo anuncia que optará a la reelección en Rivas

Aída Castillejo, una mujer de pelo rizado y con gafas, sostiene un micrófono y habla mientras está sentada al aire libre. Lleva una blusa estampada y mira hacia otra persona cuya espalda se ve en primer plano.

La alcaldesa confirma su intención de presentarse en 2027 durante un acto de balance de legislatura

La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, ha anunciado este jueves su intención de volver a presentarse como candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. El anuncio se produjo durante el acto de rendición de cuentas del grupo municipal IU Rivas-Más Madrid-Verdes Equo, donde también hizo balance de la gestión realizada desde el inicio de la legislatura y expuso los principales retos que, a su juicio, afronta el municipio en los próximos años.

La candidatura, no obstante, deberá ser ratificada por la Asamblea de Izquierda Unida Rivas, de acuerdo con el procedimiento interno de la formación política.

Aída Castillejo, con el pelo rizado y gafas, sostiene un micrófono y habla con atención al aire libre en Rivas. El fondo aparece difuminado por el follaje verde, y en primer plano se ve parcialmente a otra persona.
Un grupo de personas está sentado al aire libre en sillas plegables, escuchando con atención mientras habla Aída Castillejo. Al fondo se ven árboles y una pila de cajas rojas. Algunos parecen pensativos, quizá reflexionando sobre su postura respecto a la reelección.
Un grupo de personas está sentado al aire libre; en el centro se encuentra Aída Castillejo, que lleva una camiseta negra y un collar, y mira hacia delante. El primer plano y el fondo están desenfocados, centrando la atención en ella, y detrás se ven árboles y Rivas.
Aída Castillejo, con gafas, está sentada y habla por un micrófono en un acto al aire libre en Rivas, frente al público. La multitud, difuminada, se ve en primer plano, mientras que la vegetación ofrece un fondo lleno de vida.
Un grupo de personas mayores está sentado al aire libre, mirando hacia delante. Aída Castillejo, con una camiseta roja sin mangas y gafas, está sentada entre dos hombres: uno lleva un sombrero amarillo y el otro, una camiseta a rayas. El fondo borroso evoca la comunidad de Rivas durante la campaña de reelección.
Un grupo de adultos está sentado muy juntito al aire libre, escuchando con atención algo —quizás una charla de Aída Castillejo sobre la reelección—. Las personas que aparecen en primer plano tienen expresiones neutras y miran hacia delante; en el fondo, difuminado, se ve vegetación.
Un hombre con gafas y barba, vestido con una camiseta blanca, está sentado entre un grupo de personas al aire libre en Rivas. La mayoría de los presentes miran hacia delante y parecen estar escuchando con atención, quizá hablando de temas como la reelección o Aída Castillejo.
Un joven con una camiseta negra se encuentra de pie entre un grupo de personas al aire libre en Rivas, mirando al frente con expresión impasible. El fondo es verde y está desenfocado, mientras que en primer plano se ve parcialmente a otras personas, que quizá estén hablando de la reelección.
Aída Castillejo, una mujer de pelo rizado y gafas, sostiene un micrófono mientras habla al aire libre en Rivas. El fondo aparece difuminado por la vegetación y la luz del sol. En primer plano se ve parcialmente a otra persona durante el acto sobre la reelección.

Balance de la legislatura

Celebrado bajo el lema «Rivas la vivimos», el acto consistió en una entrevista a Castillejo, realizada por la joven periodista ripense Lucía Cantero, precedida de una apertura del acto que corrió a cargo de la concejala de Educación, Infancia y Juventud y dirigente de Más Madrid, Charo Sandoval.

Durante el encuentro, la dirigente de Izquierda Unida y alcaldesa repasó algunas de las actuaciones impulsadas por el Gobierno municipal. Entre ellas destacó la climatización de los centros educativos, el programa En Bus al Cole, la entrega de 83 viviendas públicas para jóvenes, el desarrollo del Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo y la ampliación del Centro de Mayores El Parque y del Centro de Día Concepción Arenal.

Castillejo también hizo referencia a la apertura de la nueva sede de la Escuela Municipal de Música, al proyecto de renaturalización Renatura y a la situación económica del Ayuntamiento, que, según explicó, mantiene unas cuentas saneadas y capacidad para afrontar nuevas inversiones.

Vivienda, transporte y sanidad, entre los próximos retos

En su intervención, Castillejo situó entre las prioridades para los próximos años el incremento del parque público de vivienda, la mejora de la movilidad y del transporte público, así como la culminación del proyecto de cubrimiento de las vías del Metro.

También defendió la necesidad de seguir reforzando la educación pública y reclamó a la Comunidad de Madrid nuevas infraestructuras educativas y sanitarias para la ciudad, entre ellas el cuarto centro de salud para el barrio de La Luna.

Durante el acto, la alcaldesa afirmó que «gobernar desde la izquierda no es solo defender valores. Es convertir esos valores en servicios, en derechos y en soluciones concretas».

Aída Castillejo, con el pelo largo y rizado y unas gafas grandes y redondas, sostiene un micrófono y habla. Viste una camiseta clara a cuadros y se encuentra de pie frente a un fondo borroso en el que se lee, en letras rojas, la palabra «reelección».
Aída Castillejo, con el pelo largo y rizado y gafas, habla por un micrófono al aire libre en Rivas. Lleva una camisa a cuadros y está sentada frente a otra persona, con árboles y vegetación al fondo.
Aída Castillejo, vestida con un vestido a cuadros, está sentada al aire libre en Rivas, con el pelo largo y rizado y gafas, sosteniendo un micrófono mientras habla —con una mano tocándose el pelo— ante un fondo de árboles verdes difuminados.
Aída Castillejo, una mujer de pelo rizado y gafas, habla por un micrófono. Lleva las uñas pintadas de rojo y está de pie frente a un fondo borroso con texto en rojo; es posible que esté hablando de temas relacionados con la reelección en Rivas.
Un grupo de personas está sentado en sillas plegables al aire libre en Rivas, frente a un orador situado al frente —posiblemente Aída Castillejo hablando sobre la reelección—. Unos árboles grandes proporcionan sombra y hay pantallas o paneles instalados cerca del orador en este parque o jardín público.
Un grupo de adultos está sentado en sillas y los niños en el suelo, escuchando a Aída Castillejo hablar al aire libre, en una zona sombreada por árboles en Rivas, mientras expone sus planes de reelección.
Aída Castillejo, con el pelo largo y rizado y gafas, sostiene un micrófono mientras habla al aire libre. Lleva una camisa a cuadros y está sentada frente a un fondo difuminado con vegetación en Rivas, durante su campaña de reelección.
Dos mujeres, entre ellas Aída Castillejo, están sentadas y hablan por unos micrófonos en un acto, parcialmente ocultas por las cabezas borrosas de los asistentes. Detrás de ellas se ve un gran cartel rojo y blanco, posiblemente relacionado con la reelección o con Rivas.

Anuncio de su candidatura para 2027

En la parte final del acto, Castillejo confirmó públicamente su voluntad de volver a encabezar el proyecto político de su formación de cara a las próximas elecciones municipales.

«Mi disposición a seguir liderando este equipo sigue siendo la misma que me llevó a la alcaldía en 2022 y a ser la candidata en 2023», señaló la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, quien aseguró que afronta esta decisión «desde la cercanía, desde la responsabilidad y desde el amor profundo a esta ciudad».

Castillejo concluyó destacando que su decisión se apoya en el trabajo colectivo desarrollado durante los últimos años y aseguró que su compromiso pasa por «seguir escuchando, seguir rindiendo cuentas y seguir defendiendo esta ciudad con las ganas y la ilusión intactas». Su candidatura queda ahora pendiente de la ratificación de la Asamblea de Izquierda Unida Rivas.

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