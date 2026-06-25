Aída Castillejo anuncia que optará a la reelección en Rivas

La alcaldesa confirma su intención de presentarse en 2027 durante un acto de balance de legislatura

La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, ha anunciado este jueves su intención de volver a presentarse como candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. El anuncio se produjo durante el acto de rendición de cuentas del grupo municipal IU Rivas-Más Madrid-Verdes Equo, donde también hizo balance de la gestión realizada desde el inicio de la legislatura y expuso los principales retos que, a su juicio, afronta el municipio en los próximos años.

La candidatura, no obstante, deberá ser ratificada por la Asamblea de Izquierda Unida Rivas, de acuerdo con el procedimiento interno de la formación política.

Balance de la legislatura

Celebrado bajo el lema «Rivas la vivimos», el acto consistió en una entrevista a Castillejo, realizada por la joven periodista ripense Lucía Cantero, precedida de una apertura del acto que corrió a cargo de la concejala de Educación, Infancia y Juventud y dirigente de Más Madrid, Charo Sandoval.

Durante el encuentro, la dirigente de Izquierda Unida y alcaldesa repasó algunas de las actuaciones impulsadas por el Gobierno municipal. Entre ellas destacó la climatización de los centros educativos, el programa En Bus al Cole, la entrega de 83 viviendas públicas para jóvenes, el desarrollo del Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo y la ampliación del Centro de Mayores El Parque y del Centro de Día Concepción Arenal.

Castillejo también hizo referencia a la apertura de la nueva sede de la Escuela Municipal de Música, al proyecto de renaturalización Renatura y a la situación económica del Ayuntamiento, que, según explicó, mantiene unas cuentas saneadas y capacidad para afrontar nuevas inversiones.

Vivienda, transporte y sanidad, entre los próximos retos

En su intervención, Castillejo situó entre las prioridades para los próximos años el incremento del parque público de vivienda, la mejora de la movilidad y del transporte público, así como la culminación del proyecto de cubrimiento de las vías del Metro.

También defendió la necesidad de seguir reforzando la educación pública y reclamó a la Comunidad de Madrid nuevas infraestructuras educativas y sanitarias para la ciudad, entre ellas el cuarto centro de salud para el barrio de La Luna.

Durante el acto, la alcaldesa afirmó que «gobernar desde la izquierda no es solo defender valores. Es convertir esos valores en servicios, en derechos y en soluciones concretas».

Anuncio de su candidatura para 2027

En la parte final del acto, Castillejo confirmó públicamente su voluntad de volver a encabezar el proyecto político de su formación de cara a las próximas elecciones municipales.

«Mi disposición a seguir liderando este equipo sigue siendo la misma que me llevó a la alcaldía en 2022 y a ser la candidata en 2023», señaló la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, quien aseguró que afronta esta decisión «desde la cercanía, desde la responsabilidad y desde el amor profundo a esta ciudad».

Castillejo concluyó destacando que su decisión se apoya en el trabajo colectivo desarrollado durante los últimos años y aseguró que su compromiso pasa por «seguir escuchando, seguir rindiendo cuentas y seguir defendiendo esta ciudad con las ganas y la ilusión intactas». Su candidatura queda ahora pendiente de la ratificación de la Asamblea de Izquierda Unida Rivas.