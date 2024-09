11-M: Recuerdo en Benidorm

Siempre he tenido reparos en ir a Benidorm. Esta ciudad de la costa alicantina la tengo asociada al “turismo de masas”, diferente a los viajes culturales, de senderismo y otras actividades en la naturaleza; pero me animaron a conocerla, así es que he pasado en ella unos días del mes de septiembre.

Ya desde la carretera, según me acercaba, pude contemplar uno de sus distintivos: los altos edificios. Después, caminando por el paseo marítimo, observé la singularidad de algunos de ellos y hubo algo que me llamó la atención, pero no logré precisar qué fue. Unos días después, sentado en la arena de la playa, mientras miraba el mar, pude escuchar (hablaban en voz alta) la conversación de una mujer mayor de edad y un hombre más joven. Creo que la conversación surgió al pedirle la mujer al hombre fuego para encender un cigarrillo. Por algún símbolo que llevase, él debió advertir que ella era del Real Madrid, así es que él dijo que era del Atlético de Madrid. Siguieron hablando de fútbol, del Barcelona, del Rayo Vallecano… La conversación era distendida, muy alejada del fanatismo que a veces impera en personas de diferentes equipos de fútbol (que fue por donde iniciaron la conversación). Pasaron luego a hablar de dónde eran (ella dijo vivir en Torrejón de Ardoz), del mucho tiempo que llevaban veraneando en Benidorm, de por dónde tenían el apartamento, de cómo la ciudad había ido creciendo. Y salió el tema de los altos edificios. No capté el motivo exacto, pero la mujer se refirió al “edificio que le recordaba el 11-M”. El hombre se despidió de la mujer y de su marido para irse a sus quehaceres y ella volvió a recostarse en su silla. Entonces comprendí ese algo relacionado con los altos edificios que no había sabido concretar. Giré la cabeza hacia atrás y hacia la derecha y sí, entonces recapacité en un edificio con dos números “1” frente a frente que al mismo tiempo formaban una “M”. Después, caminé por la playa hasta situarme frente al edificio, aunque a distancia. Tenía sentido la apreciación de la mujer diciendo que el edificio le recordaba el 11-M.

Cuando más tarde entré en internet para recabar información sobre el edificio, lo que leí confirmaba la opinión de la mujer y ese algo que me había llamado la atención. Escribo a continuación un poco de la amplísima información que cita Wikipedia:

El edificio Intempo es un rascacielos de 187 metros de altura y 47 plantas ubicado en Benidorm, en la provincia de Alicante, en España. Es el edificio más alto de la ciudad y el 5° más alto de España, sólo superado por las Cuatro Torres de Madrid.

El edificio fue diseñado por el estudio de arquitectura alicantino Pérez-Guerras, con la colaboración del estudio benidormense Olcina & Radúan Arquitectos, y la estructura de hormigón por Florentino Regalado & Asociados.

Algunas fuentes, cuando se presentaron los diseños iniciales, vieron en el diseño un homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11-M, al poder interpretarse las torres como dos unos enfrentados formando la letra ‘M’. El arquitecto explicó que no era su intención realizar un homenaje, pero que no le «disgusta nada la idea». A lo que añadió que cuando diseñó Intempo «había pasado poco desde el atentado y lo tenía muy patente porque me presenté a un concurso para construir un monumento en la misma zona del atentado, pero solo me dieron el accésit». En efecto, a finales de 2004, pocos meses después de que los atentados tuvieran lugar, el estudio de arquitectura Pérez-Guerras recibió un accésit de 6000 euros en el concurso por diseñar el monumento homenaje a las víctimas del 11-M situado en frente de la estación de Atocha.

Una información más extensa pueden encontrarla en el enlace de Wikipedia edificio Intempo

He dudado en publicar este escrito. No deja de ser una de las muchas conversaciones veraniegas más o menos intrascendentes. Hasta pudiera resultar frívolo en estos tiempos convulsos de guerras, terrorismos, contaminación medio ambiental, violencia de género, hambruna y crisis migratoria. Si me he decidido a publicarlo es por destacar la empatía hacia las víctimas del 11-M que desprenden las palabras del arquitecto (al menos lo que relata Wikipedia), muy lejos de otras actuaciones institucionales o personales que tratan que las víctimas del 11-M no tengan memoriales o que manipulan y usurpan monumentos de homenaje ya existentes, tratando de diluir el significado histórico de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en cuatro trenes de cercanías de Madrid.

Lo que nunca imaginé es que en unos días de descanso en un “destino turístico” como es Benidorm, iba a tener tan presente el recuerdo de las víctimas del 11-M.