20 aniversario del 11-M: La exposición que Isabel Díaz Ayuso no ha querido tener en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

En junio de 2021, con suficiente tiempo de antelación, en mi calidad de, por aquella fecha, Presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, escribí carta a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitando la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol (la Real Casa de Correos) para realizar la exposición “Trazos y Puntadas para el Recuerdo”, con motivo del 20 aniversario del 11-M. Allí había estado la exposición de la Fundación Víctimas del Terrorismo en noviembre de 2020.

En carta de junio del 2022, Ayuso me responde: “confío en que sabrá entender nuestra imposibilidad para ofrecerles en estos momentos un espacio para la Exposición Trazos y Puntadas para el recuerdo de cara al año 2024. Como conoce, mi mandato termina el año que viene y no me parece justo ni conveniente tomar una decisión que corresponde al Ejecutivo que esté al frente de la Comunidad de Madrid para los próximos cuatro años”.

Mi respuesta fue la siguiente: “Lamento que no pueda ofrecernos la Real Casa de Correos para realizar nuestra Exposición por motivos electorales, a pesar de que siempre todos nos dicen que lo prioritario son las víctimas del terrorismo. Creo que es fácil decirnos que sí, que tenemos la Real Casa de Correos disponible para nuestra Exposición en el año 2024, en la 20 conmemoración de los atentados del 11-M en la Comunidad de Madrid. Si usted gana las elecciones, pues ya lo tiene todo hecho. Si ganan otros, pues tendrán que aceptar la decisión de mantener la Real Casa de Correos para la Exposición o de negarla, con lo que esto implica de cara a las víctimas del terrorismo, a quienes siempre se les da la primacía por encima de contiendas políticas o electorales. Le agradecería reconsiderase su decisión».

En junio de 2023, vuelvo a escribir a Ayuso, diciéndole: “Celebradas ya las elecciones autonómicas con el resultado de su reelección como Presidenta, entiendo que podemos realizar dicha exposición, por lo que le solicito una reunión con usted o con quien corresponda de su nuevo Ejecutivo para concretar fechas y aspectos de la misma”.

El 29 de enero de 2024, vuelvo a escribirle comunicándole que no podemos pasar de la fecha del 16 de febrero para saber si podemos hacer o no la exposición.

El 9 de febrero, el nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, me escribe diciendo que “nos complace comunicarle que la exposición podrá realizarse en el patio de la Real Casa de Postas”, muy cercana a la Real Casa de Correos.

El 15 de febrero, cuatro personas de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo (Montserrat Soler, Comisaria de la Exposición; Francisco Alameda, por aquelllas fechas Secretario de la Asociación; José Zafra, por entonces Mantenimiento, y yo, tenemos una reunión con la Comisionada de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Rocío López, para ver y hablar del espacio que nos ceden. La conclusión que sacamos todos es que ni por el tipo de espacio (no era el que habíamos solicitado), ni por los paneles necesario construir para colocar los cuadros, ni por el tiempo que queda para tener hecha la exposición para el 11 de marzo, era posible llevarla a cabo.

Lo que no se ha querido hacer desde la petición que hicimos en junio del 2021, es imposible hacerlo en dos semanas, siendo además el espacio ofrecido, otro diferente al solicitado. En esta reunión del 15 de febrero fue también cuando la Comisionada de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Rocío López, nos pidió el teléfono de Antonio M. Utrera para invitarle a la participación en el acto del 20 aniversario del 11-M en la Puerta del Sol. Invitación que le hizo y que 48 horas después le retiró La Comunidad de Madrid vetó a Antonio M. Utrera en el acto del 20 aniversario del 11-M

Así las cosas, del 9 de mayo al 30 de junio del 2024, la Real Casa de Correos sí acogió la exposición “El Arquitecto del Metro”, de Antonio Palacios. No parece que la Comunidad de Madrid autorizase la realización de la Exposición de Antonio Palacios tan sólo dos semanas antes del 9 de mayo; no hay ninguna duda de que se tuvo que preparar con bastante tiempo de antelación.

Resulta más que evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el 20 aniversario de los atentados del terrorismo yihadista ocurridos en la Comunidad que preside, no ha querido acoger en su sede la exposición de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo “Trazos y Puntadas para el Recuerdo”.

Cuadro perteneciente a la Colección «Trazos y Puntadas para el Recuerdo» de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

Título: Las estrellas son vuestras

Autor: Andrés González García

Óleo sobre lienzo, 76×63 cm

Sinopsis: La parte superior de la obra recuerda a la bandera de la Comunidad de Madrid con sus siete estrellas blancas, pero cuando comienza a descender vemos que el rojo de la bandera simula ser sangre salpicando un fondo amarillo con hasta once huellas de manos.