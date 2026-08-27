La Comunidad de Madrid realiza 52 controles en sus zonas naturales de baño

Intensifican los controles del agua y piden evitar las zonas de baño no autorizadas.

La Comunidad de Madrid realizará este verano 52 controles sanitarios en las cuatro zonas naturales de la región autorizadas para el baño, con el objetivo de comprobar la calidad del agua y reforzar la seguridad de los usuarios. El periodo de baño en estos espacios se prolongará hasta el 15 de septiembre.

Los controles se concentran en el Embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias; la Playa del Alberche, en Aldea del Fresno; Las Presillas, en Rascafría; y Los Villares, en Estremera. En el caso del embalse, las zonas autorizadas son El Muro y Virgen de la Nueva.

Análisis del agua y vigilancia sanitaria

Las inspecciones corren a cargo de técnicos de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad, con el apoyo del Laboratorio Regional de Salud Pública y bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública.

Los análisis sirven para detectar posibles contaminaciones microbiológicas y comprobar las condiciones higiénico-sanitarias y de calidad del agua, siguiendo las directrices europeas. La Comunidad de Madrid señala además que, tras los incendios registrados en la Sierra Oeste, se analizaron los puntos de muestreo del Embalse de San Juan y de la Playa del Alberche, con resultado apto para el baño.

Por qué no conviene bañarse fuera de las zonas autorizadas

Sanidad recuerda que bañarse en lugares no autorizados puede implicar riesgos tanto sanitarios como físicos. Además de la posible presencia de microorganismos nocivos, pueden existir corrientes, desniveles u objetos sumergidos que aumenten el peligro de ahogamientos, golpes o cortes.

En las zonas autorizadas también se recomienda mantener una vigilancia constante sobre los menores y comprobar la profundidad antes de entrar en el agua. La recomendación es evitar zambullirse en lugares poco profundos o desde alturas elevadas, así como saltar o bucear en aguas turbias donde no puedan verse rocas, objetos sumergidos u otros bañistas.

Precauciones frente al calor

Las recomendaciones sanitarias se extienden también a la exposición al sol. La Comunidad de Madrid aconseja utilizar protección solar, especialmente en el caso de los niños, evitar exposiciones prolongadas e hidratarse con frecuencia.

También recomienda entrar en el agua de manera progresiva, especialmente después de tomar el sol o realizar ejercicio físico, y evitar abusar de las bebidas alcohólicas.