OPINIÓN

Romper una lanza a favor del PP por la gestión del Mercedes Vera

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez, progenitor y miembro del AFA Mercedes Vera.

Antes de nada, mi agradecimiento a la consejera de educación de Ayuso por venir a presenciar el “ritmo frenético” de unas obras que avanzan tan rápido, que deberían declararse patrimonio histórico, dado que la gestión del Margarita Salas, del CEIP de la Luna, del Mercedes Vera y la retirada de los barracones del CEIP Dulce Chacón ya son ejemplos permanentes de la incapacidad del PP de Ayuso para manejar cualquier problema en Rivas que ellos mismos han generado.

Y como siempre, las familias nos enteramos las últimas. Pero claro, entre preparar el teatrillo, elegir las poses, ajustar el vestuario y ensayar el discurso, pues llamar a las afectadas ya sería demasiado. No se puede estar en todo sin capacidad para resolver nada. Por lo menos esta vez avisaron al Ayuntamiento.

No obstante, quiero romper una lanza a favor del PP de Madrid, de la consejera y hasta del PP de Rivas. Esta vez han sido coherentes, ya que si llevan meses ignorando a las familias, ¿por qué iban a acordarse justo ahora?

De hecho en cuanto al Mercedes Vera, la situación es esperpéntica, ya que una vez que el PP de Rivas tuvo la poca vergüenza de anunciar a bombo y platillo la reanudación de unas obras que ellos mismos han tenido abandonadas durante meses como si fuera un gran logro (cuando debería de darles vergüenza) no se han interesado en supervisar el trabajo, porque si hubiera sido así, habría fotos y titulares en todos los medios. Parece más prioritario irse a miles de kilómetros cual Don Pelayo que preocuparse por nuestra ciudad.

Resultado: mentiras y falta de fechas concretas nuevamente durante un año de elecciones en el que volverán a coger el rebufo de Ayuso que desde el ático sopla cada vez menos, lo que posiblemente provoque más atrasos en las obras ya que, si algo ha demostrado el PP preocupándose más por las fotos y los titulares, es su habilidad para jugar con las fechas como si el colegio fuera otro recurso electoral. Y mientras las familias seguimos viendo pasar el tiempo sin soluciones.