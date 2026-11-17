Rodrigo Carreras presenta ‘Relatos de un yo efímero’

El joven ripense Rodrigo Carreras presenta el miércoles 18 de noviembre, a las 19.00, en la biblioteca Gloria Fuertes su primer libro, «Relatos de un yo efímero» (Diversidad Literaria), una colección de textos escritos a lo largo de varios años sobre la fragilidad, la cordura y la búsqueda de sentido.

Carreras es exalumno del instituto público Las Lagunas y estudia Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid. El libro es su debut en la literatura y reúne relatos con una temática común, aunque no forman una narración continua: son piezas independientes que comparten el tono y la pregunta de fondo, según la nota municipal.

«Un descenso tortuoso por la cuerda floja de la cordura»

El propio autor describe la obra como «la crónica de un descenso tortuoso por la cuerda floja de la cordura, donde la existencia se revela frágil y el propio yo se convierte en su mayor enemigo». La presentación servirá también para explicar de dónde salen esos textos y cómo se organizaron en el libro.

Sobre el propósito, Carreras plantea una pregunta que atraviesa el volumen: «En una sociedad que nos hace sentir insignificantes, ¿dónde reside el consuelo? ¿Y la esperanza?». Y añade que la obra «no ofrece respuestas absolutas, sino la invitación a buscarlas en el caos. Es una lucha contra todo pronóstico para encontrar el sentido, animando al lector a abrazar sus propias grietas. Un viaje poético que te acompañará en la caída».

Dónde y cuándo

El libro se presenta como un volumen de lectura fragmentaria: los textos se escribieron en momentos distintos y funcionan por separado, aunque comparten el hilo de la identidad y del paso del tiempo que anuncia la portada, un reloj antiguo sobre una superficie agrietada.

La cita es el miércoles 18 de noviembre a las 19.00 en la biblioteca Gloria Fuertes, con entrada libre. El acto se suma a la agenda literaria del municipio, que este otoño ha traído a Rivas presentaciones como la de Vera Moreno con «Neuroliderazgo Educativo», y coincide en la semana con la programación del 25N y con la del festival de cine AIFF.

El libro, publicado por Diversidad Literaria, estará disponible en la presentación. La entrada al acto no requiere inscripción previa, según la información municipal.

El joven ripense Rodrigo Carreras presenta el miércoles 18 de noviembre, a las 19.00, en la biblioteca Gloria Fuertes su primer libro, «Relatos de un yo efímero» (Diversidad Literaria), una colección de textos escritos a lo largo de varios años sobre la fragilidad, la cordura y la búsqueda de sentido.