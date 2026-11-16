Rivas cede 11.258 m² a Casa 47 para más vivienda pública

El pleno del Ayuntamiento de Rivas aprobó el pasado lunes poner a disposición de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 una parcela municipal de 11.258 metros cuadrados junto al polideportivo Cerro del Telégrafo, destinada a construir vivienda protegida en régimen de alquiler.

La parcela tiene carácter dotacional, una figura que, según el Ayuntamiento, garantiza que las viviendas «no pierdan nunca su condición pública» y permite reservar zonas dentro del mismo suelo para otras actividades.

«La condición de dotacional de esta parcela no solo permite construir vivienda pública, sino también la posibilidad de reservar zonas en la misma para el desarrollo de otras actividades», ha explicado la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manj, que ha enmarcado la operación en la batería de instrumentos que maneja la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Un primer paso administrativo

El expediente aprobado no habilita aún la construcción: es el primer paso para la puesta a disposición de los terrenos y para las actuaciones necesarias de segregación y regularización jurídica. Salió adelante con los votos de los dos grupos que sostienen al Gobierno municipal, IU-MM-VQ y PSOE.

El terreno forma parte del Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, que en julio llevó a la Junta de Gobierno Local la licitación de tres parcelas para más de 500 viviendas en alquiler.

Casi el doble de parque público

La EMV gestiona hoy 758 viviendas protegidas de alquiler. Con esta parcela sumada a las tres que ya están en licitación, el parque de vivienda asequible municipal casi se duplicaría, según las cifras que maneja el Ayuntamiento.

La operación llega en una semana de movimiento en la política de vivienda local: la EMV aprobó sus presupuestos para 2027, con 10 millones de euros de ingresos para impulsar 500 viviendas protegidas y una oficina única de vivienda que centralizará la información y el asesoramiento a la ciudadanía. La cesión, además, se sitúa junto al futuro parque lineal que unirá el Cerro del Telégrafo con el resto de la ciudad.

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 es el organismo estatal de vivienda asequible con el que el Ayuntamiento colabora para ampliar el alquiler protegido, según la nota municipal.

El pleno del Ayuntamiento de Rivas aprobó el pasado, lunes poner a disposición de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 una parcela municipal de 11.258 metros cuadrados junto al polideportivo Cerro del Telégrafo, destinada a construir vivienda protegida en régimen de alquiler.