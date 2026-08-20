Palestina: convocan una repintada del mural del Auditorio Miguel Ríos

La jornada para recuperar la pintada vandalizada será el 1 de septiembre con la artista Marieta Sanz.

El mural de apoyo a Palestina situado en las escaleras del Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid será recuperado el próximo martes, 1 de septiembre, después de haber sido vandalizado. La jornada de repintada, convocada por Payasos en Rebeldía con apoyo del municipio, contará con la participación de vecinas, colectivos y asociaciones, además de la artista Marieta Sanz, autora de la obra.

La iniciativa comenzará a las 19:00 horas en las escaleras del Auditorio Miguel Ríos. El objetivo es reparar tanto el mural como la representación de la bandera palestina que también se encuentra en este espacio.

Un mural creado en un proyecto municipal

La obra fue realizada en el marco del Campo de Trabajo 2020, dentro de un proyecto municipal financiado con fondos públicos y desarrollado con la participación de Marieta Sanz. Según la convocatoria, los daños afectan tanto a la creación artística como a la bandera palestina representada junto a ella.

La organización considera los hechos un ataque contra una expresión artística vinculada a la solidaridad internacional. Frente al vandalismo, la respuesta planteada pasa por recuperar físicamente el mural mediante una actividad abierta a la participación ciudadana.

Una jornada abierta a colectivos y vecinos

La repintada contará con la propia Marieta Sanz y está dirigida a colectivos, asociaciones y vecinos que quieran colaborar en la recuperación de la obra. La convocatoria plantea la actividad como una forma de reivindicar el arte público como espacio de expresión, convivencia y solidaridad.

La jornada tendrá lugar el martes 1 de septiembre a las 19:00 horas en las escaleras del Auditorio Miguel Ríos. La organización anima a quienes quieran participar a acudir al lugar y sumarse a los trabajos de recuperación.

La convocatoria concluye reivindicando que la solidaridad internacional no sea silenciada y planteando la participación ciudadana como respuesta al vandalismo sufrido por el mural.