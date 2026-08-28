El PSOE de Rivas carga contra PP y Vox por Ceuta

Alberto Cabeza denuncia el uso partidista de la FMM y la FEMP por el PP.

El PSOE de Rivas ha criticado el uso político que, a su juicio, están haciendo el PP y Vox de la crisis migratoria de Ceuta. Los socialistas locales denuncian que instituciones como la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están siendo utilizadas para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de mantener su tradicional papel institucional.

La formación ha difundido este viernes su posición ante los acontecimientos registrados en Ceuta, donde se ha producido una situación de tensión vinculada a la llegada de personas migrantes. El PSOE de Rivas sostiene que los discursos políticos en torno a la crisis están contribuyendo a aumentar la conflictividad y el rechazo hacia estas personas.

El secretario general del PSOE en Rivas, Alberto Cabeza, ha señalado que “tanto el PP como la ultraderecha de Vox están utilizando la crisis migratoria de Ceuta para esparcir odio y xenofobia entre la ciudadanía”.

Críticas al papel de las instituciones

Según los socialistas ripenses, el PP estaría empleando organismos como la FMM y la FEMP dentro de su estrategia de oposición al Ejecutivo central. La formación considera que estas entidades deberían preservar su carácter institucional y centrarse en la defensa de los intereses de los municipios.

El PSOE de Rivas vincula esta crítica con los incidentes registrados en Ceuta, donde, según el texto difundido por la formación, se han producido ataques contra establecimientos en los que dormían personas migrantes y se habría impedido a Cruz Roja repartir alimentos.

La organización socialista considera que la respuesta a la situación debe abordarse desde una perspectiva que combine la gestión migratoria con la atención humanitaria. En este sentido, destaca las visitas realizadas a Ceuta por Pedro Sánchez y varios ministros implicados en la gestión de la crisis.

Reclaman a las comunidades que acojan menores

El PSOE de Rivas también ha dirigido sus críticas a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algunas de ellas con Vox. La formación reclama que estas administraciones participen en la acogida de los menores llegados desde Marruecos.

“Si el PP quiere soluciones, puede empezar por cumplir la ley y por acoger a los menores que han llegado de Marruecos en las comunidades autónomas donde gobierna, ya en solitario o con la ultraderecha de Vox”, ha afirmado Alberto Cabeza, secretario general del PSOE en Rivas.

El dirigente socialista también ha cuestionado la convocatoria de movilizaciones vinculadas a la situación de Ceuta. “Como no se ayuda a nuestros compatriotas ceutíes es convocando manifestaciones partidistas a través de instituciones que son de todos”, ha advertido Cabeza.