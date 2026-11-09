82 candidaturas a los Premios Compromiso Educativo

La ciudadanía de Rivas puede votar a sus personas candidatas hasta el 11 de noviembre.

Los Premios al Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez llegan a su XVII edición con 82 candidaturas y 110 propuestas de nominación, la misma cifra que el año pasado. La ciudadanía puede apoyar a sus favoritas hasta el 11 de noviembre; la gala será el 27 en el Pilar Bardem.

El profesorado concentra el mayor número de candidaturas: 37 docentes, cinco más que en 2025, con 15 nominaciones en Infantil, 15 en Primaria y siete en Secundaria. Le siguen las familias, con 13 personas frente a las nueve anteriores, y el alumnado, que pasa de cinco a once. El personal no docente sube de nueve a 13 y los proyectos educativos bajan de nueve a ocho.

La votación ciudadana está abierta en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es. El jurado es la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Educación. La entrega de distinciones será el viernes 27, a las 18.00, en el auditorio Pilar Bardem, dentro del Día Internacional de la Ciudad Educadora; las invitaciones se descargan en entradas.rivasciudad.es desde una semana antes, un máximo de cuatro por persona.

Los Premios al Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez llegan a su XVII edición con 82 candidaturas y 110 propuestas de nominación, la misma cifra que el año pasado. La ciudadanía puede apoyar a sus favoritas hasta el 11 de noviembre; la gala será el 27 en el Pilar Bardem.