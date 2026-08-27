El PP Rivas pide un minuto de silencio por la crisis de Ceuta

Janette Novo reclama a Castillejo un acto el 2 de septiembre y rechaza el traslado de menores

El PP de Rivas-Vaciamadrid ha registrado una petición dirigida a la alcaldesa, Aída Castillejo, para que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la crisis migratoria ocurrida en Ceuta a finales de julio. La formación reclama un minuto de silencio ante el consistorio el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, y pide trasladar al Gobierno central su rechazo al plan para trasladar 500 menores migrantes desde la ciudad autónoma a la Península.

La iniciativa parte de Janette Novo, presidenta del Grupo Municipal Popular, que reclama además asistencia integral para los menores afectados por las presuntas agresiones sexuales denunciadas en Ceuta y el esclarecimiento de los hechos. Según la nota del PP, la Policía Nacional había registrado once denuncias por presuntas agresiones sexuales a menores marroquíes hasta el 18 de agosto.

Las críticas del PP a la gestión de la crisis

El PP sitúa el origen de su petición en los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. Según la formación, un intento de entrada masiva de unas 80.000 personas habría desbordado la frontera marroquí, con casi un centenar de fallecidos y un posterior colapso de los servicios públicos de Ceuta.

Los populares reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones sobre la información de la que disponía antes de la crisis, las decisiones adoptadas y el funcionamiento del dispositivo de seguridad desplegado en la frontera. Novo sostiene que los sindicatos de los trabajadores fronterizos ya habían advertido del incremento de las llegadas y del riesgo de una entrada masiva.

La formación también reclama determinar posibles responsabilidades políticas y adoptar medidas para evitar que Ceuta vuelva a afrontar una emergencia de estas características sin medios suficientes. Al mismo tiempo, pide a España exigir a Marruecos un mayor control de su territorio y una cooperación más estrecha para evitar nuevas concentraciones junto a la frontera.

El papel de Sira Rego y la conexión con Rivas

La segunda parte de la iniciativa del PP Rivas se centra en la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El partido señala que, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Rego propondrá formalmente el traslado de 500 menores migrantes desde Ceuta a la Península.

Novo pide a Castillejo que utilice su relación institucional con la ministra para trasladarle el rechazo del PP al plan. La formación recuerda que Rego es vecina de Rivas y fue concejala del municipio, además de compartir formación política con la alcaldesa.

Los populares defienden que el interés superior del menor pasa por la reunificación familiar en sus países de origen y rechazan los traslados a la Península. La propuesta presentada por el grupo municipal se articula en cuatro reclamaciones: solidaridad institucional con Ceuta, protección de los menores víctimas de agresiones, exigencia de responsabilidades al Gobierno y a Marruecos y convocatoria del minuto de silencio del 2 de septiembre.

Novo ha defendido que «la solidaridad y la defensa de nuestras fronteras son perfectamente compatibles» y reclama una política migratoria «ordenada, legal, segura y coordinada con la Unión Europea».