Nicolás Vioque, 15º en el Mundial sub-17 de ajedrez

Nicolás Vioque González, jugador del Club Ajedrez de Rivas, ha terminado en decimoquinta posición el Mundial sub-17 disputado en Roquetas de Mar (Almería), donde partía 25º del ranking inicial y ha empatado a puntos con el octavo clasificado. El club cierra además la temporada con dos sextos puestos en campeonatos de España.

El Campeonato del Mundo de edades de la FIDE reunió en Roquetas del 13 al 21 de octubre a 721 jugadores de 82 países, según la información de la federación internacional. Era el primer Mundial sub-17 de Vioque, vecino de Arganda del Rey y jugador del club ripense, y el resultado superó la previsión de salida: acabó entre los quince primeros de su categoría y a punto y medio de la cabeza.

El torneo reparte a los participantes por categorías, desde sub-7 hasta sub-17, y se juega por sistema suizo: en ajedrez las tablas suman medio punto y las victorias, uno, de modo que la clasificación se decide por desempates cuando varios jugadores acaban igualados. De ahí que el empate a puntos con el octavo clasificado no se traduzca en la misma posición en la tabla.

Una mejora sobre las expectativas

El club lo resume así, en la nota difundida por el Ayuntamiento: «Su actuación supone una importante mejora respecto a sus expectativas iniciales, además de una ganancia de Elo que refleja su buen rendimiento frente a rivales de gran nivel internacional». La entidad ripense, que este año ha llevado a varios de sus jugadores a competiciones nacionales, ya contó en abril con su clasificación para las finales del autonómico.

Dos sextos puestos en España

Al resultado individual se suman los del equipo. En su primera participación en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos, disputado el 11 y 12 de octubre en Albacete, el Club Ajedrez de Rivas terminó sexto entre los 51 mejores equipos del país. Y en el Campeonato de España de Clubes de Segunda División, también en su debut en esa competición, repitió la sexta plaza.

Los tres resultados dibujan un curso de crecimiento para un club que compite en categorías de base y que ha ido sumando presencia en torneos nacionales. El Mundial de Roquetas, con 82 países en liza, era la cita de mayor nivel a la que se enfrentaba hasta ahora un jugador del club.

Nicolás Vioque González, jugador del Club Ajedrez de Rivas, ha terminado en decimoquinta posición el Mundial sub-17 disputado en Roquetas de Mar (Almería), donde partía 25º del ranking inicial y ha empatado a puntos con el octavo clasificado. El club cierra además la temporada con dos sextos puestos en campeonatos de España.