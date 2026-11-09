Noviembre reivindica el derecho a la igualdad de la infancia

El programa arrancó el 4 de noviembre y se cierra el 28 con una veintena de actividades gratuitas entre el Bhima Sangha, Rayuela y el parque de Asturias

Rivas dedica noviembre a la infancia y la adolescencia con el derecho a la igualdad como eje, elegido por la Red de Infancia y Adolescencia (RIA). El programa, entre el 4 y el 28 de noviembre, reparte una veintena de actividades gratuitas por el Bhima Sangha, Rayuela, el parque de Asturias y la calle, y concentra sus actos centrales en torno al 20 de noviembre.

Una exposición por los 20 años del Bhima

Del 4 al 30 de noviembre, el centro Bhima Sangha acoge la muestra «20 años del Bhima: en el corazón de los derechos de la infancia», un recorrido en seis paneles por la historia del centro, su arquitectura lúdica, el patio de juego libre, el huerto ecológico y las Tecas. El centro celebró sus dos décadas con una fiesta abierta en septiembre.

Del 6 al 15 de noviembre

Viernes 6 · 17.30-18.30 · antigua Casa Consistorial (plaza 19 de Abril). Títeres «Bichos y bichejos», de Tropos Teatro, para público familiar.

Viernes 6 · 17.00-19.00 · Rayuela. Trueque del juguete para niños y niñas de 0 a 12 años: hasta cinco juguetes o libros en buen estado; los peluches se intercambian entre familias pero no se quedan en el centro.

Sábado 7 · 11.30-13.30 · Bhima. Siembra de flores silvestres con el Foro Infantil y la ONG Sylvester: hasta 26 especies, álbum de cromos y visita a la floración en abril. Solo hay que llevar un envase pequeño.

Sábado 7 · taller de títeres. De 11.30 a 13.30 en el Bhima y de 17.30 a 19.00 en Rayuela, para edades de 3 a 12 años.

Domingo 8 · 18.00 · carpa Arribas Circo. «Voa!», de La Gata Japonesa: teatro gestual y acrobacia para mayores de 6 años, a 6 euros.

Lunes 9 · 17.00-19.00 y 18.30-20.00 · Rayuela. Puertas abiertas de parkour para niños y niñas de 9 a 11 años.

Martes 10 · 17.00-18.30 y 18.30-20.00 · parque de Asturias. Puertas abiertas de skate, con 10 plazas, para edades de 9 a 11 años.

Jueves 12 · 17.00-18.30 · pump track del barrio de La Luna. Puertas abiertas de mountain bike; conviene acudir con bicicleta, casco y protecciones.

Jueves 12 · 17.00-18.30 · Las tardes de Hipatia. Taller de pasta de modelar para edades de 6 a 12 años.

Jueves 12 · 19.00 · Área Social del parque de Asturias. I Clinic artístico de la Escuela Municipal de Animación, con la pintora Paloma Soler-Espiauba.

Viernes 13 · 17.00-18.30 · edificio Atrio (avenida de José Hierro, 36). Talleres de infancia.

Viernes 13 · 18.00-22.00 · Área Social del parque de Asturias. «Glow and Voices», fiesta de música y arte para jóvenes de 12 a 18 años.

Sábado 14 · 11.00-14.00 · Bhima. Jornada «El derecho al juego en la infancia y la adolescencia»: yincanas, estampa cuentos, escape room y presentación del Plan de Infancia y Adolescencia. A las 13.00, títeres «Comer sano».

Sábado 14 · 17.30-19.30 · Área Social del parque de Asturias. Taller de disciplina positiva «Yo puedo», con Alessandra Mosquera.

Domingo 15 · 18.00 · auditorio Pilar Bardem. «La bruja Rechinadientes», teatro musical de títeres para mayores de 4 años, a 6 euros.

Del 16 al 28 de noviembre

Lunes 16 · 16.30 · sala Pedro Zerolo. Jornada sobre buen trato y modelo restaurativo en educación, con Montserrat Pedrol.

Martes 17 · 17.30-18.30 · Bhima. Presentación del cuento solidario «Valeria se escribe con V».

Miércoles 18 · 17.00-18.30 · Hipatia. Tarde de cine, con inscripción hasta el 15 de noviembre.

Jueves 19 · 17.00-18.00 · Área Social del parque de Asturias. Taller de bienestar sexual, sororidad y cuidados comunitarios para agrupaciones juveniles.

Jueves 19 · 17.30-18.30 · centro de mayores El Parque. Actividad intergeneracional con cuentos infantiles.

Viernes 20 · 17.00-19.00 · parque de los derechos de la infancia (barrio Oeste). Juegos gigantes y títeres con «Los tres cerditos», de 0 a 12 años.

Sábado 21 · 9.00-15.00 · parque de Asturias. Jornada «#Reclama tu barrio», de cultura, deporte y comunidad.

Sábado 21 · 10.00-13.00 · CERPA. Taller sobre altas capacidades de la asociación AAESI.

Domingo 22 · 10.00-14.00 · centro comercial H2O. II Cross Escolar, con inscripción previa desde la web municipal.

Jueves 26 · 17.00-18.30 · Hipatia. Breakout de los derechos de la infancia, con inscripción hasta el 23.

Viernes 27 y sábado 28 · 17.00-19.00 · Bhima. Tienda Gratis, con ropa infantil hasta 12 años y objetos de maternidad.

Cómo participar

Rivas es Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef desde 2004 y renueva cada año su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas actividades requieren inscripción previa en inscripciones.rivasciudad.es, y el programa completo puede consultarse en la nota del Ayuntamiento.

Rivas dedica noviembre a la infancia y la adolescencia con el derecho a la igualdad como eje, elegido por la Red de Infancia y Adolescencia (RIA). El programa, entre el 4 y el 28 de noviembre, reparte una veintena de actividades gratuitas por el Bhima Sangha, Rayuela, el parque de Asturias y la calle, y concentra sus actos centrales en torno al 20 de noviembre.